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Даже то, что Путин до сих пор жив, уже не сдерживает РФ от распада - Черновил

16 сентября 2022, 09:33

Экс-нардеп пояснил, что нападением на нашу страну Путин собственноручно ускорил распад России.

Владимир Путин, Тарас Черновол
Россия еще не потеряла все – она в процессе / скриншот

Нападением на Украину Владимир Путин ускорил распад Россия. Сейчас этот процесс неизбежен, но займет некоторое время.

Политический аналитик и бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил рассказал в интервью Главреду отметил, что Россия еще не потеряла все – она в процессе, а процесс может продолжаться еще определенное время.

Он подчеркнул, что для нас это беда, потому что у нас гибнут люди в результате этой войны. Но другого варианта просто нет.

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"Конечно, мы могли в предыдущие годы серьезно готовиться к войне, вооружаться и продемонстрировать полную готовность. Наверное, тогда бы Путин не напал, хотя это нависало бы как угроза, но у нас бы был определенный сдерживающий фактор. Угроза сохранялась бы десятилетиями, пока все эти механизмы уже после смерти Путина не стали бы действовать автономно, сами. Но Россия развалилась бы все равно, потому что имперские механизмы действуют не вечно", - отметил Черновил.

Экс-нардеп пояснил, что нападением на нашу страну Путин собственноручно ускорил распад России.

"Раньше был только шанс, была вероятность, что Российская Федерация распадется после смерти Путина, но так же была вероятность, что этого не произойдет. Это было 50/50. А сейчас процесс пошел, и даже то, что Путин до сих пор жив, уже не сдерживает РФ от этого распада. Таким образом, дезинтеграция РФ уже началась, и она уже прорывается наружу и становится заметной", - подытожил Черновил.

Ране генерал-лейтенант запаса и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, что Запад не хочет, чтобы Россия распалась на небольшие государства. А причиной этого есть риск бесконтрольного распространения ядерного оружия в случае распада РФ.

Ранее глава Фонда "Стоп Информ террор России" Герман Обухов предположил, что в ближайшие годы Россия может распасться на "княжества". Российские регионы начнут протестовать и откажутся "кормить Москву". Подтолкнуть РФ к распаду могут тяжелые последствия, вызванные экономическими санкциями, которые были введены против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Тарас Чорновил Владимир Путин Россия
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