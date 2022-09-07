РФ накрыла из Градов пункт выдачи гумпомощи на Запорожье: много погибших и раненых

В результате три человека погибли и семеро получили ранения, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
В Запорожской области российские оккупанты нанесли огневой удар по пункту выдачи гуманитарной помощи в селе Малотокмачка Ореховского района, в результате есть жертвы и пострадавшие.
Захватчики РФ обстреляли населенный пункт из реактивных систем залпового огня Град, в результате три человека погибли и пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.
По его данным, примерно в 15:40 враг обстрелял из РСЗО двор в Малотокмачке по улице Мира, 132.
"Во дворе находилось 8 гражданских, они в это время получали гуманитарную помощь. В результате обстрела 5 человек тяжело ранены, их забрала скорая, 3 убиты. Обстрел продолжается", - добавил Старух.
Позднее он уточнил, что число раненых выросло до 7 человек, из них трое - в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось о том, что бойцы спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели спецоперацию против российских оккупантов в оккупированной Камянке-Днепровской Запорожской области.
В результате уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума.
"При этом склад был подорван взрывом изнутри помещения. Все имеющиеся печатные материалы – уничтожены", - указывается в сообщении.
Напомним, ВСУ уничтожили колону российской военной техники и живой силы, выехавшей из оккупированного Мариуполя в сторону Запорожья.
ВСУ отработали по наводке подпольщиков информационного сопротивления Мариуполя.
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