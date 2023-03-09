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"РФ нашла самое слабое звено в нашей обороне": Жданов раскрыл цель ракетной атаки на Украину

9 марта 2023, 15:33
Жданов отметил, что после ночной атаки 9 марта пропал интернет по всей Украине.
Олег Жданов, российская ракета
Олег Жданов / Главред, УНИАН

Военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал о цели массовой ракетной атаки РФ на Украину 9 марта.

По словам Жданова, цели РФ не изменились. Они продолжают бить по энергообъектам.

"Нет, цели не изменятся, потому что россияне нашли самое слабое звено в нашей обороне. Ударами по энергосистеме РФ решает несколько задач, ведь этим они, с одной стороны, разрушают ее, а с другой – расшатывают ситуацию в обществе. Гоняться за расположением наших резервов очень трудно, потому что тогда надо вести разведку в режиме онлайн, чтобы поймать военные резервы в районах сосредоточения", - говорит Жданов.

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По его словам, в Украине нет складов с военной техников, о которых заявляли оккупанты.

"У нас нет складов, потому что техника идет фактически прямым ходом, поэтому общество, по мнению россиян, остается самым слабым звеном. Например, после ночной атаки пропал интернет по всей Украине, а это – информация. Когда люди им не владеют, начинается нервотрепка, которая может перерасти в панику. Так почему бы России, допустим, не продолжать удары по городам, где либо находятся подстанции, питающие серверы, либо по самим серверам?", - сказал эксперт.

Массированная ракетная атака по Украине 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% были без отопления.

В результате ракетной атаки уже известно о шестерых погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.

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