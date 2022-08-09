РФ не может обеспечить продвижение в Донецкой области и сконцентрировалась на Юге - разведка Британии

Самым успешным направлением наступления РФ в Донецкой области за последние 30 дней стало Бахмутское / Фото УНИАН

Россия не смогла создать боеспособную боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенное продвижение в Донецкой области. Оккупанты сосредоточили усилия на укреплении обороны на юге Украины, но все же продолжали атаковать украинские позиции в Донецкой области. Об этом говорится в опубликованном в Twitter во вторник отчете минобороны Великоритании.

Самым успешным направлением наступления РФ в Донецкой области за последние 30 дней стало Бахмутское. Однако даже здесь за это время России удалось продвинуться всего на 10 км.

На других участках Донбасса, куда Россия пыталась прорваться, ее силы за 30 дней не продвинулись более чем на 3 км. Это гораздо меньше, чем Россия планировала.

"Несмотря на интенсивное использование артиллерии в этих районах Россия не смогла создать боеспособную боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенное продвижение вперед", - говорится в отчете британской разведки.

Отчет британской разведки / twitter.com/DefenceHQ

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Как сообщал Главред, ранее аналитики Института изучения войны предполагали, что российские оккупанты сосредоточатся на захвате Северска и Бахмута. Кремль не будет отдавать приоритет захвату Славянска.

В начале августа украинский режиссер Олег Сенцов, который защищает страну от российского вторжения, заявил, что "битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере, ее активная фаза".

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