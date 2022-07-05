Войска РФ готовят наступление на Бахмут и Северск: эксперты ISW дали прогноз, будет ли оно успешным

Оккупанты готовят наступление на Бахмут и Северск / Фото informnapalm.org

Российские оккупационные войска РФ готовят наступление на Бахмут и Северск Донецкой области, однако после боев за Лисичанск вряд ли будут иметь успех. Пока что враг укрепляется в Лисичанске, после захвата которого президент страны-агрессора Владимир Путин разрешил дать оккупантам паузу "за успехи". Об этом говорится в отчете экспертов Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 4 июля российские войска продолжали штурмы восточнее Бахмута для подготовки к последующим наступательным действиям в направлении этого города и Северска. Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты провели разведку боем на окраинах Берестова и предприняли наступательные операции в районе Углегорской ТЭС, Васильевки, Спирного, Клиново и Майорска.

Фото understandingwar.org

"Российские войска, скорее всего, продолжат усилия по продвижению к западу от трассы T1302 Бахмут – Лисичанск, чтобы в конечном итоге двинуться на Бахмут и Северск. Хотя их способность сделать это успешно после потерь, понесенных при попытках взять Лисичанск, сомнительна", – считают в ISW.

Также агрессор вел ограниченные наземные атаки к юго-западу от Донецка, чтобы улучшить свое тактическое положение в районе облцентра и Авдеевки. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что враг вел штурмы в направлении Победы и Марьинки, к юго-западу от Донецка. Захватчики заняли высоты вокруг Новоселовки Второй (10 км к северо-востоку от Авдеевки) и используют эту позицию для огневого контроля над Авдеевкой.

Помимо этого, российские войска продолжали наступления к северо-западу от Славянска возле границы Харьковской и Донецкой областей. Так, 4 июля они добились "частичных успехов" в Мазановке, примерно в 20 км к северо-западу от Славянска, а также вели бои в Богородичном и Долине.

При этом Вооруженные силы Украины все чаще атакуют военную инфраструктуру врага с помощью огня по косвенному наведению и из предоставленных США систем HIMARS в глубине оккупированных территорий.

Захват Лисичанска войсками РФ

3 июля росСМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области. По его словам, российская армия полностью контролирует Лисичанск.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город. Лисичанск был последним большим населенным пунктом Луганщины, который находился под контролем Украины.

Позже президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина обязательно вернет оккупированный Лисичанск и превратит все доклады россиян по захвату Луганской области в прах.

Выход ВСУ из Северодонецка

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 24 июня сделал заявление о том, украинские военные получили приказ отходить от своих позиций в Северодонецке. Он рассказал о том, что войска РФ ежедневно на протяжении 4 месяцев обстреливали город, инфраструктура уничтожена, повреждены или разрушены 90% сооружений. Гайдай подчеркнул, что на неукрепленных территориях может расти количество погибших, поэтому принято решение о переходе на более укрепленные рубежи.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что ВСУ в ночь с 23 на 24 июня отошли из Северодонецка на более подготовленные позиции. По его словам, это вынужденная мера – сложно держать оборону, когда у противника больше сил, а вокруг города взорваны все мосты.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что публичное распространение гражданскими лицами информации о проведении военных операций Вооруженными силами Украины и публикация таких сведений в социальных сетях частично срывает военные операции. Такая ситуация произошла и в Северодонецке. Украинской армии не дали возможность завершить запланированные действия.

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