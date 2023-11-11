РФ никогда не приходит "навсегда": Зеленский поздравил с освобождением Херсона

Весь Юг Украины в прошлом году убедился, что Россия никогда не приходит "навсегда", сколько бы раз она это повторяла, сказал глава государства.

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Владимир Зеленский поздравил украинцев с освобождением Херсона / Коллаж: Главред, фото: ОП, t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Херсон и его жителей с днем освобождения города от российских захватчиков.

"Сегодня - первая годовщина освобождения Херсона от российской оккупации. Город-герой. Город-символ. Город-надежда. Город наших людей, которые не подчинились вражеской силе и вдохновляли своим сопротивлением всех нас и весь мир. Это наши сине-желтые флаги, которые снова и снова доказывали на херсонских улицах и во многих домах и квартирах, что Украина - едина. Вся - от северной границы до нашего моря", - заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Глава государства добавил, что несмотря на регулярные российские нарративы, год назад юг Украины убедился в том, что Россия никогда не приходит "навсегда".

видео дня

Зеленский добавил, что при помощи обстрелов Россия мстит за свободу Херсону и другим освобожденным населенным пунктам. Только со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра террористы применили почти сорок дронов и ракет.

"Никто из нас не должен пренебрегать тем, что за враг против нас. Украина знает, что враг не слабый, прожорливый. Но Украина умеет его преодолевать! Как и в прошлом году, Россия стремится уничтожить нашу страну, нашу жизнь. Как и в прошлом году, мы должны уничтожать оккупанта. Украина это делает", - добавил Зеленский.

Смотрите видео - Президент Зеленский поздравил украинцев с освобождением Херсона:

Видеообращение Зеленского ко дню освобождения Херсона / скриншот

Освобождение Херсона

Херсон был оккупирован 2 марта 2022 года. В июне 2022 года ВСУ пошли в контрнаступление и откинули оккупантов с первой линии обороны Херсона.

Россия объявила на оккупированных территориях референдум о "присоединении областей к составу РФ".

9 ноября в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны как минимум пять мостов и переправ. На административных зданиях города исчезли государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

11 ноября ВСУ вошли в Херсон.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что осенью прошлого года российские оккупанты приняли решение бежать из Херсона и правого берега Днепра, так как боялись окружения города.

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