РФ провела ротацию в Бахмуте и завела туда 3 новых полка – военный ВСУ

Сейчас продолжаются тяжелые бои в Клещиевке под Бахмутом, оккупанты пытаются снова захватить этот населенный пункт.

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РФ провела ротацию в Бахмуте и завела туда 3 новых полка/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Facebook Сазонов

Страна-агрессор Россия провела ротацию в Бахмуте в Донецкой области. Оккупанты перебросили туда три полка территориальных войск вместо боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом рассказал украинский военный Кирилл Сазонов в эфире "Еспресо". Он отметил, что российские захватчики пытаются не дать украинским военным окружить свою группировку в Бахмуте.

"Враг пытается не дать нам окружить свою группировку в Бахмуте. Саму группировку заменили. На днях была ротация. Вывели так называемые 1-й и 2-й армейские корпуса – "ДНР" и "ЛНР". Вместо них завели три полка российских территориальных войск – второй сорт", – рассказал Сазонов.

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Также он отметил, что к югу от Бахмута, в частности в селе Клещиевка, продолжаются тяжелые бои. Оккупанты пытаются снова захватить Клещиевку, которая расположена всего в нескольких километрах от Бахмута. Там преимущественно работают вражеские десантники, которых усилили мотострелками, но захватчикам не удается добиться успеха.

"Российские пропагандисты печально говорят, что "всё под контролем". У них даже врать не получается, что они куда-то продвигаются", – добавил Сазонов.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что Крымский мост весь в дыму и слышны взрывы. Мост был полностью затянут густым черным дымом. Были слышны взрывы и сообщалось о работе ПВО российских оккупантов.

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что РФ пытается перехватить инициативу возле Купянска, ВСУ усилили свои группировки на этом направлении. Захватчики только за сутки совершили восемь атак на Купянском направлении, но безуспешно. Оккупанты долго не могут добиться прогресса даже на тактическом уровне.

В издании Bild отмечают, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра на Херсонщине. Российские оккупанты не смогли вытеснить украинские подразделения с левого берега Днепра. По данным немецкого издания, ВСУ "установили плацдарм в этом районе, который с тех пор постоянно растет".

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