РФ собирает силы и нацеливается на захват крупного города Украины – эксперт

Оккупанты РФ делают проходы в своих минных полях и подтягивают бронетехнику к линии боевых столкновений.

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Оккупанты РФ готовят наступление / Коллаж: Главред, Фото: mil.ru

На Купянско-Лиманском направлении российские оккупанты уничтожили по крайней мере четыре моста через реку Оскол, рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, враг пытается разрушить логистику украинских защитников, готовясь к наступлению. Об этом он рассказал в интервью Obozrevatel.

Собеседник предупредил о том, что оккупанты РФ ставят перед собой цель выйти на левый берег реки Оскол и захватить часть Купянска Харьковской области.

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Военный эксперт пояснил, что оккупанты делают проходы в своих минных полях, подтягивают бронетехнику к линии боевых столкновений. Также появилась информация о том, что РФ пытается атаковать и на Купянском, и на Лиманском направлении.

Он отметил, что оккупанты привлекают подразделения 25-й армии, а также части 1-й гвардейской танковой армии и не исключил, что вражеские атаки на этом участке фронта будут продолжаться и в дальнейшем.

"В целом ситуация, которая сейчас наблюдается вдоль всей линии боевого столкновения, характеризуется двумя факторами: там, где украинская армия имеет ресурсы, силы, средства и возможности, она атакует. Там, где у нас таких возможностей нет, мы ведем оборонительные бои, потому что там атакует или контратакует российская оккупационная армия. Ситуация на поле боя довольно динамичная. Ее перспективы зависят от ресурсных возможностей украинских Сил обороны", - добавил Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Ситуация на Купянском направлении

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Лимано-Купянском направлении РФ сосредоточила более 100 тысяч россиян. Однако врагу не удается продвигаться сквозь плотную оборону ВСУ, рассказал в эфире телемарафона начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш.

Ранее сообщалось, что у Купянска украинские защитники уничтожили россиян и взяли пленных. Бойцы ГПСУ провели удачную штурмовую операцию и уничтожили вражескую огневую позицию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ приостановила наступление на линии Купянск-Кременная. Россия усилила работу боевой авиации в Харьковской, Луганской и Херсонской областях и, вероятно, снизила ее активность в Запорожской области.

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