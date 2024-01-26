РФ тестирует реакцию мира : оккупанты расширяют применение химоружия в Украине – ISW

Российские военные начали чаще применять против украинских позиций гранаты РГ-ВО с хлорацетофеноном.

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Оккупанты стали применять против ВСУ газовые гранаты / Коллаж: Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Российская оккупационная армия увеличивает применение химического оружия в войне против Украины. Возможно, таким образом захватчики "тестируют" международную реакцию, чтобы затем расширить тип подобного вооружения. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

В ISW ссылаются на данные Украинского центра исследования трофейного, перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ. На брифинге 25 января представитель Центра Андрей Рудык рассказал, что российские военные начали чаще применять против украинских позиций гранаты РГ-ВО с хлорацетофеноном (это разновидность слезоточивого газа, который используется для борьбы с массовыми беспорядками). В декабре 2023 года Украина зафиксировала 81 такой случай, а за первые две недели 2024-го враг применил химоружие уже как минимум 51 раз.

Согласно данным Генштаба ВСУ, 14 декабря оккупанты использовали новый тип специальной газовой гранаты, содержащей газ CS (2-хлорбензальмалононитрил).

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22 декабря оккупанты 810-й бригады морской пехоты ВС РФ признали, что намеренно применяют химоружие, сбрасывая с БПЛА гранаты К-51 с газом CS на украинские позиции возле Крынок на левобережье Херсонщины.

Гранаты РГ-ВО могут убить военных, находящихся в землянке или закрытом помещении, в течение пяти минут. А исследование показало, что недавно использованная российская граната РГ-ВО была изготовлена на неизвестном, но, вероятно, российском заводе в 2023 году.

В ISW напомнили, что страна-агрессор является участником Конвенции о химическом оружии, которая запрещает его использование в качестве метода ведения войны.

Химическое оружие РФ

14 января в отчете Института исследования войны сообщалось, что российские войска все чаще используют химическое оружие в Украине, нарушая Конвенции о запрете химического оружия, участником которой является страна-агрессор Россия.

30 октября, когда российские оккупанты пытались захватить новые позиции под Купянском, они применили химическое оружие, чтобы нанести большие потери украинским силам. Украинские военные ощущали действие химических газов, им было трудно дышать, они чувствовали головокружение и появление ожогов.

24 июня спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона рассказал, что оккупанты сбросили на одну из позиций Вооруженных сил химический боеприпас, но ветер был в сторону россиян.

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