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РФ усилила ракетные удары по Украине: всему виной новое руководство - эксперт

26 июня 2022, 22:25

Новое руководство, отвечающее за ход войны, действует по новой тактике.

Путин, ракетный удар по Киеву
Ракетные удары по Украине усилились / УНИАН, ГосЧС

Россия усилила ракетные удары по Украине. Это связано со сменой руководства, отвечающего за ход войны, которое действует по новой тактике. Об этом заявил эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, сообщает ТСН.

"Я понимаю, что они используют тактику, которую хорошо знают, понимают – ракетные обстрелы. Пытаются выслужиться перед своим руководством", — сказал Иван Ступак.

Он также считает, что президент РФ Владимир Путин пытается "зажать в объятиях" Александра Лукашенко.

"Мы (Путин и Лукашенко - Главред) с тобой идем к концу, и ты идешь со мной, сядем все", - добавил эксперт.

Ступак считает, что все эти события очень похожи на противостояние двух диктаторов всему цивилизованному миру.

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Ракетный удар по Киеву

Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович пригрозили России ответом за ракетный удар по Киеву. Он анонсировал удары ВСУ по командным пунктам армии РФ.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате ракетного удара пострадали по меньшей мере шесть человек: четыре человека госпитализированы, двое - с легкими травмами.

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