РФ устроила ядерный шантаж: ЕС поставил Москве ультиматум из-за захвата ЗАЭС

Оккупанты захватили Запорожскую АЭС / Фото УНИАН

Ситуация на Запорожской атомной станции продолжает вызывать обеспокоенность, заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в понедельник в Брюсселе по окончании заседания восьмого Совета Ассоциации Украина-ЕС и призвал Россию прекратить ядерный шантаж.

"Мы обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, которая вызывает обеспокоенность. Этот ядерный шантаж должен быть прекращен. Это игра с огнем и еще один пример поведения России, которая не уважает международное право и нарушает основополагающие принципы ядерной безопасности", - констатировал Боррель на пресс-конференции.

По его словам, участники заседания Совета подчеркнули поддержку усилиям МАГАТЭ, равно как и необходимость того, чтобы ЗАЭС оставалась составляющей частью энергетической системы Украины в условиях демилитаризации.

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Напомним, ранее миссия МАГАТЭ посетила ЗАЭС. При этом российские оккупанты еще накануне прибытия миссии МАГАТЭ начали устраивать провокации. 31 августа они мощно обстреляли Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС.

Обстрелы продолжились и утром 1 сентября. Оккупанты обстреливали как жилые дома, так и территорию атомной станции. В результате минометного обстрела россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

Украинская сторона считает странным, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС длился всего два часа.

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