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Россия якобы испытала С-500: СМИ раскрыли один нюанс

Яна Ставская
28 февраля 2024, 05:00
Эксперты отметили, что в восхвалениях пропагандистов появился парадокс.
Россия якобы испытала С-500: СМИ раскрыли один нюанс
В РФ испытали очередное "аналоговнетное" оружие / коллаж Главреда. Фото: defence-ua.com

Российские пропагандисты похвастались удачным испытанием противовоздушного комплекса С-500 "Прометей", якобы способного сбивать гиперзвуковое оружие. Однако в этой истории аналитики Defense Express нашли несколько парадоксов.

Утверждается, что С-500 может сбивать "перспективные западные гиперзвуковые ракеты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет или "управляемые боеголовки", баллистические ракеты малой дальности".

Россияне при этом пытаются намекать, что такие свойства С-500 якобы подтвердил во время отстрела межконтинентальной баллистической ракеты с атомной подводной лодки "Тула" Северного флота РФ, выпущенной в акватории моря Лаптевых, говорится в публикации Defense Express.

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"Гипезвуковые" цели С-500 может сбивать, по словам пропагандистов, благодаря мощным радарам и электронно-вычислительному комплексу и "высокоманевренным зенитным ракетам".

Что известно о Defense Express

Defense Express-украинская Информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет вебпортал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Но в этой истории появился интересный момент, замечают аналитики.

"В целом российские пропагандисты в истории со своим С-500 "Прометей" поставили довольно парадоксальные акценты. Мол, этот комплекс может сбивать "перспективные гиперзвуковые ракеты", которых еще нет в распоряжении стран Запада. И в то же время - что они только сейчас, в феврале 2024 года, провели важное испытание комплекса С-500 "Прометей", поставки которого в войска вроде бы стартовали еще в 2022 году", - пишут эксперты.

Неизвестно, сколько сейчас ЗРК С-500 может быть в распоряжении армии РФ.

Россия использует против Украины новое оружие

Западные аналитики предполагают, что Россия уже могла применять по Украине крылатые ракеты Х-69.Предварительно, ракеты выпускали с Су-34, однако носителями для этих средств поражения могут быть самолеты ВКС РФ и других типов.

Х-69 является "перепаковкой" Х-59МК2, считают аналитики. Ракета якобы развивает дозвуковую скорость полета, имеет массу БЧ в 310 килограммов, дальность полета до 290 километров и является "универсальной" для самолетов типа МиГ-29К и МиГ-35, Су-34 и Су-35.

Еще ранее сообщалось, что во время ракетной атаки на Киев 7 февраля Россия, вероятнее всего, использовала "гиперзвуковую" ракету "Циркон". Для запуска "Циркона", вероятно, использовали адаптированный комплекс "Бастион" или "Объект-100", ведь носители этой ракеты, фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка К-560 "Северодвинск", находятся далеко за дальностью ее пуска по Украине.

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