России придется уйти из 2 регионов, если Крымский мост серьезно поврежден – Ягун

Агрессор Россия без Крымского моста не сможет удерживать свою логистику на оккупированном юге Украины, считает генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

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Оккупанты могут добровольно покинуть оккупированные района Запорожской и Херсонской областей - Ягун / Коллаж: Главред, фото: Facebook. В. Ягун, соцсети

Если незаконно сооруженный российскими оккупантами Крымский мост после взрыва серьезно поврежден или впоследствии будет разрушен, вражеским войскам придется отступать с оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей. Такой шаг станет значительным стратегическим и имиджевым ударом по врагу. Об этом заявил бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

В эфире телеканала Freedom он рассказал о том, что третья часть группировки войска РФ в Украине практически полностью обеспечивается через Крымский мост. Оккупанты не смогут удерживать логистику на юге исключительно при помощи плавательных средств.

"Сейчас обеспечение 30% всей группировки, которая находится в Украине, идет через Крым, из тех 30%, это 90% через мост идет. Обеспечить постоянное обеспечение группировки, которая находится в Крыму, а также южные группировки — Запорожской и Херсонской областей, с помощью плавсредств невозможно", - объяснил Ягун.

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По словам эксперта, проблемы с Крымским мостом вынудят оккупантов РФ выйти с захваченных частей Херсонской и Запорожской областей. Альтернативных вариантов для них уже нет, поскольку эстакада в Чонгаре разбомблена, а побережье держится под огневым контролем ВСУ.

"Если так случится, им (оккупантам) нужно проявлять "добрую волю" и по крайней мере выйти из оккупированных территорий Запорожской и Херсонской области. Это станет вопросом номер один для противника, и для них это будет очень серьезный удар и имиджевый, и стратегический", - подчеркнул Виктор Ягун.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Взрывы на Крымском мосту 17 июля

На Крымском мосту ночью прогремели взрывы. На незаконно сооруженной российскими оккупантами эстакаде в захваченном Крыму случилось два взрыва, в результате которых было перекрыто движение. На пути к мосту образовались огромные пробки.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", - сообщил крымский гауляйтер Аксенов.

По информации России, погибли два человека.

В социальных сетях опубликовали кадры последствий взрывов на Крымском мосту. В пробках застряли более 1000 автомобилей.

В СБУ отреагировали на "бавовну" в оккупированном Крыму. В спецслужбе решили опубликовать октябрьское фото Крымского моста и ответили стихом, в котором сказано, что "соловей в Крыму встречает СБУ".

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