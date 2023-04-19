"Россия бросает свою армию в "мясные атаки": военный эксперт указал на провал Путина

Они надеялись на то, что Украина сдастся и россияне возьмут ее "на понт", говорит эксперт.

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Война в Украине / Генштаб ВСУ

Россия, если бы имела разум, не начинала бы этой войны. Как говорит в интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула, РФ должна была понимать, что ресурса ни на войну, ни на победу в этой войне у них нет.

"Они надеялись на то, что Украина сдастся и россияне возьмут ее "на понт". Но никто не поддался, из-за чего, соответственно, Россия начала терять свои ресурсы, резервы - потеряно уже до 11 тысяч бронетехники, самой современной, какая у них была. А дальше они надеются на то, что у них есть много глуповатых людей, которые будут идти и умирать, даже не спрашивая за что. Они будут лезть и лезть, это – большое количество живой силы, которую Россия не будет беречь", - отметил эксперт.

По словам эксперта, у РФ нет болевого порога.

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"Они сами об этом говорят, что могут терять по две-три тысячи человек в день, но и в дальнейшем будут бросаться в бой, пока Путин будет у власти. Другое дело, когда у россиян нечем будет обеспечивать эту армию – не будет боекомплекта, еды. Тогда они уже начнут немного убегать, но человеческая жизнь не имеет для них никакого значения. И мы видим, что они бросают свою армию в "мясные атаки". Доходит до большого цинизма, когда первая волна несет на себе боекомплект, который нужен второй и третьей волнам наступления. Это тактика пехоты Красной армии времен Первой и Второй мировых войн – штыковые атаки в современном театре военных действий. Это, конечно, с одной стороны странно, с другой печально, но это – именно тот ресурс, на который надеется Россия. И российские пропагандисты говорят прямо, что у россиян нет этого болевого порога, они будут погибать, сколько им заблагорассудится", - говорит он.

Война России против Украины

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России. По его мнению, закончится война в Украине переговорами, результатами которых станет соглашение.

"Я думаю, что война наконец-то закончится мирным соглашением. Это произойдет, когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой – это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникнут эти условия", - сказал Дэвид Петреус.

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