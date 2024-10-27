Запад мог этого избежать, но до сих пор делает недостаточно для поддержки Украины, подчеркнул аналитик Юлиан Рёпке.

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Уже через полгода российская армия будет под Днепром / Коллаж Главреда. Фото: Википедия, Минобороны РФ

Главные тезисы Рёпке:

Россия захватила восемь сел на Донбассе всего за три дня

Темпы продвижения ВС РФ - 2-5 километров в сутки

Фронт на юге Донецкой области "обваливается"

Российские оккупанты при нынешних темпах продвижения на Донбассе дойдут до Днепропетровской области за полгода, считает аналитик BILD Юлиан Рёпке.

В своем профиле на Х (бывший Twitter) Рёпке, ссылаясь на украинские и российские источники, утверждает, что за последние три дня армия страны-агрессора захватила еще 8 населенных пунктов в Донецкой области - Богоявленка, Екатериновка, Измайловка, Александрополь, Гирняк, Селидово, Шахтерское и Вишневое.

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Стоит заметить, что в пабликах украинских военных Селидово по состоянию на утро 27 октября фигурировало на карте зоны, где идут активные боевые действия.

Из этого Рёпке делает выводы, что "фронт на юге Донецкой области обваливается".

"Речь идет о (территориальных, - Главред) потерях 2-5 километров в сутки. Такими темпами России еще надо полгода, чтобы дойти до Днепропетровской области", - написал аналитик.

Рёпке обвинил Запад в недостаточной поддержке украинской армии. На сейчас, по его словам, Украина "проигрывает войну".

Европа и Штаты могли бы предотвратить поражение отправкой вооружения в больших объемах и отменой ограничений на удары по РФ, но из-за их нерешительности "приходится лишь (почти) пассивно наблюдать за катастрофой", подытожил Рёпке.

Война в Украине - прогнозы по завершению

Как писал Главред, по мнению командира противотанкового батальона Третьей штурмовой бригады Олега Романова "Ромаха", война России против Украины вряд ли завершится в ближайшие месяцы - Путин поставил экономику своей страны на военные рельсы и вряд ли намерен останавливаться.

Более того, после вступления КНДР в войну против Украины, СМИ пишут о приближении Третьей мировой. Вскоре другие страны по обе стороны войны могут последовать примеру Северной Кореи, в частности, Великобритания и Франция, которые ранее уже говорили о такой возможности, считает The Telegraph.

Эксперт Алексей Копытько считает, что до выборов в США можно избежать худшего (и Украина с этим неплохо справляется), но после них ничего не закончится. Зато могут в полной мере проявиться вызовы, которых нет сейчас. А именно - вызовы подготовки вынужденных, но крайне непопулярных решений.

"Это касается не только возможных условий прекращения огня. Это касается неизбежного сокращения инфраструктуры (культурной, социальной, образовательной и т.д.) из-за отсутствия людей и денег", - отметил он в блоге на Главреде.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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