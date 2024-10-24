Будет ли конец войны в 2025 году: в Третьей штурмовой сделали прогноз

Путин перевел экономику агрессора России на военные рельсы и намерен продолжать войну, считает Олег Романов "Ромаха".

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Путин вряд ли намерен завершать войну - боец 3-й ОШБр / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 199-й учебный центр ДШВ ВСУ

Ключевые тезисы:

Война в 2025 году не закончится

Путин перевел экономику РФ на военные рельсы

Путин вряд ли готов заканчивать войну

Война России против Украины вряд ли завершится в ближайшие месяцы. Глава Кремля Владимир Путин поставил экономику своей страны на военные рельсы и вряд ли намерен останавливаться. Об этом заявил командир противотанкового батальона Третьей штурмовой бригады Олег Романов "Ромаха".

В интервью ТСН он рассказал о том, что война вряд ли завершится в ближайшие месяцы.

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"Я не верю, что это произойдет потому, что, опять же, Путин поставил свою экономику на военные рельсы. Ну, зачем ему это делать, если все идет? Что может остановить?" – отметил военный.

Также он добавил, что окончание войны было более вероятно в момент, когда Силы обороны собрали ударный кулак и двигались в сторону юга.

"Тогда это было возможно. Сейчас я, к сожалению, этого не вижу. Но мне бы очень хотелось из-за того, что ребята очень все устали", - подчеркнул Олег Романов.

Когда закончится война – прогнозы:

Война вряд ли завершится в ноябре 2024 года, считает командир саперной службы спецподразделения ГУР Kraken Евгений Шкирков "Викинг".

В дальнейшем следует ожидать мирных переговоров параллельно с военными действиями.

Война в Украине может затянуться на годы, если союзники не окажут Киеву дополнительной помощи, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его мнению, для окончания войны нужны поставки дальнобойных вооружений и разрешение на удары вглубь РФ.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Война в определенный момент завершится переговорами, предположил министр обороны США Ллойд Остин. Штаты продолжат поддерживать Украину, а Киев сам решит, когда садиться за стол переговоров с Москвой.

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