УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия может начать масштабную ракетную атаку в любой момент: в МВД предупредили украинцев

28 ноября 2022, 14:43

Украинцам следует соблюдать правила безопасности, запастись водой и зарядить свои повербанки, сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Денисенко, ракеты РФ
России готовит ракетные атаки одну-две недели, но может атаковать в любой момент - Денисенко / Коллаж УНИАН, Википедия

Стране-агрессору России для подготовки к массированной ракетной атаке по Украине в среднем нужно 1-2 недели. После предыдущих обстрелов прошло 5 дней, поэтому следует быть готовыми к любым действиям российских оккупантов. Украинцы должны соблюдать правила безопасности, запастись водой и зарядить повербанки. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что оккупантам для подготовки масштабного ракетного удара требуется ориентировочно 7-14 дней. Однако враг может атаковать Украину в любой момент.

"Предыдущие недели мы видели, что для подготовки подобного массированного удара им нужно в среднем от 7 до 14 дней. С сегодняшнего дня мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку", - объяснил ситуацию Денисенко.

Также он призвал украинцев соблюдать правила безопасности, сделать запасы воды и зарядить повербанки.

Ракетные удары России по Украине

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее говорил, что агрессор РФ в любой момент может ударить по территории Украины ракетами. Москва наносит удары с определенной периодичностью, раз в неделю. Агрессор может придерживаться такой тактики и в дальнейшем.

Кроме того, Игнат заявлял, что Россия с начала полномасштабной войны выпустила по Украине более 4 000 ракет, и это не считая ударов комплексами С-300 и реактивных систем залпового огня.

По словам представителя командования ВС ВСУ, война переходит на новый уровень, поэтому Украине нужно усиление ПВО.

Руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что оккупанты России в ближайшее время могут нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины.

Согласно его данным, атаки могут случиться на этой неделе. Нардеп призвал украинцев заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период.

Смотрите видео ТСН - в Германии думают о том, давать ли Украине ЗРК Patriot

Другие новости:

войска России Вадим Денисенко война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:16

Лады закончились: матерям погибших оккупантов выдали циничные подарки

15:07

Игра на руку Кремлю: Армению делают жертвой конфликта в Карабахе, чтобы отвлечь мир от войны в Украине

15:03

"Через 6 месяцев я поеду в Ялту": у Зеленского сделали громкое заявление об освобождении КрымаВидео

14:47

Данилов рассказал, какие есть тайные составляющие рецепта украинской победыВидео

14:43

Россия может начать масштабную ракетную атаку в любой момент: в МВД предупредили украинцевВидео

Реклама
14:42

Солистку группы Kazka раскритиковали за неудачный эксперимент с внешностью

14:32

А Влад знает: Тодоренко анонсировала третьего ребенка

14:12

Государство должно высказать позицию по Киево-Печерской Лавре, тянуть нельзя - экспертВидео

14:11

Рождественский пост 2022: дата, что можно есть, главные ошибки

14:05

"Ни связи, ни воды": звезда "Крепостной" рассказала, как ее родители выживали в ЧерниговеВидео

13:45

Вел "сепаратные переговоры" с Западом и Китаем: СМИ выяснили, кому была выгодна смерть главы МИД Беларуси

13:34

Нацсовет и Центр противодействия дезинформации подписали Меморандум о сотрудничестве (фото)

13:22

"Быть не может": у Путина не верят, что оккупанты РФ способны убраться с Запорожской АЭС

13:20

"Пышные похороны могут устроить уже ему": Лукашенко боится ликвидации русскими - оппозиционерВидео

13:08

"Ура, российский паспорт": певица из Донецка обрадовалась получению гражданства РФВидео

13:00

Гороскоп на завтра 29 ноября: Овны проявят креативность, а Козероги воплотят мечты

12:54

Лукашенко может погибнуть во время "случайного" ДТП - Жданов

12:44

"Зерновая сделка" сработала: Эрдоган заявил, что войну в Украине можно закончить переговорамиВидео

12:42

Портативный генератор: как купить без растаможки и не прогадать с выборомВидео

12:29

Войска РФ по возможности пойдут на Киев, "собирателю земель" Путину нужна вся Украина – Кличко

Реклама
12:25

Действуют во вред Украине: эксперт объяснил, почему запрет УПЦ МП нужен во время войныВидео

12:21

Игорь Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом после мартовского обстрела

12:04

"Заморозить войну и весной-летом начать снова": эксперты объяснили, зачем Кремлю блэкаут в Украине

11:52

Андрей Хлывнюк назвал единственного российского артиста, с которым поддерживает связь

11:26

5 секретов идеального Оливье на Новый год, о которых никто не знал: старинный рецепт салатаВидео

11:20

"Путин не украдет Рождество": Кличко ответил, как Киев проведет новогодние праздники и будет ли елка

11:14

КРАИЛ взялась за "дочек" 1xBet в Украине: идет тотальная проверка

11:02

Газпром вдруг отказался от обвинений в адрес Украины и "передумал" сокращать транзитВидео

11:00

Зенитно-ракетный взвод ВСУ получил внедорожник при содействии Favbet Foundation

10:57

США могут передать Украине высокоточные снаряды радиуса действия до 150 км - Reuters

10:45

"РФ готовится атаковать": в ВСУ предупредили об угрозе массовых обстрелов и назвали срокиВидео

10:23

Роскошная красота мудрых дам: лучшие и худшие оттенки помады для женщин 50+

10:10

Украине нужна мощная ПВО, чтобы страна не погрузилась в темноту – стратег Минобороны АвстрииВидео

10:00

"Сесть за стол и искать компромисс": Лукашенко просит Киев начать переговоры с РФ без предварительных условий

10:00

Гороскоп таро на неделю 28 ноября - 4 декабря: Овнам – развитие интуиции, а Козерогам – успех

09:52

"Отключения света в Киеве могут продолжаться вплоть до весны": Кличко назвал основную проблемуВидео

09:45

Как выбрать спелый ананас: 4 совета для покупки самого вкусного и сочного фрукта

09:24

Стоит запастись едой и водой: Кличко рассказал, будет ли эвакуация из Киева в случае блэкаута

09:02

Дальность с воздуха – 60 км: Британия передала Украине новейшие высокоточные ракеты Brimstone 2Видео

09:00

Гороскоп на неделю 28 ноября-4 декабря 2022: Львам – лечение, Весам – трудности, а Рыбам – работа

Реклама
08:59

"Чувствуют приближение ВСУ": оккупанты вывезли из Новой Каховки всех коллаборантовВидео

08:57

Выход из блэкаутов вообще есть?мнение

08:49

"В наших интересах, чтобы Украина победила": Столтенберг сделал важное заявление о войне в Украине

08:21

С приходом зимы у войск Путина в Украине прибавится проблем – военный аналитик

08:20

"Теперь РФ использует только массированные атаки": Жданов предупредил о новом обстрелеВидео

08:00

У России хватит запаса ракет на 2-3 атаки, потом удары возможны не раньше весны - СвитанВидео

07:45

"Ничего не знаем, до свидания": на Тернопольщине мать с ребенком выгнали из пункта обогреваВидео

07:44

"Будем поддерживать, сколько потребуется": Сунак допускает увеличение военной помощи Украине – СМИ

07:40

Гороскоп на сегодня 28 ноября: Близнецам – ссоры и конфликты, а Весам – странности

07:16

Путинский генерал назвал новые цели для ракетных ударов РФ по УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять