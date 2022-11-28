Россия может начать масштабную ракетную атаку в любой момент: в МВД предупредили украинцев

России готовит ракетные атаки одну-две недели, но может атаковать в любой момент - Денисенко / Коллаж УНИАН, Википедия

Стране-агрессору России для подготовки к массированной ракетной атаке по Украине в среднем нужно 1-2 недели. После предыдущих обстрелов прошло 5 дней, поэтому следует быть готовыми к любым действиям российских оккупантов. Украинцы должны соблюдать правила безопасности, запастись водой и зарядить повербанки. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что оккупантам для подготовки масштабного ракетного удара требуется ориентировочно 7-14 дней. Однако враг может атаковать Украину в любой момент.

"Предыдущие недели мы видели, что для подготовки подобного массированного удара им нужно в среднем от 7 до 14 дней. С сегодняшнего дня мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку", - объяснил ситуацию Денисенко.

Также он призвал украинцев соблюдать правила безопасности, сделать запасы воды и зарядить повербанки.

Ракетные удары России по Украине

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее говорил, что агрессор РФ в любой момент может ударить по территории Украины ракетами. Москва наносит удары с определенной периодичностью, раз в неделю. Агрессор может придерживаться такой тактики и в дальнейшем.

Кроме того, Игнат заявлял, что Россия с начала полномасштабной войны выпустила по Украине более 4 000 ракет, и это не считая ударов комплексами С-300 и реактивных систем залпового огня.

По словам представителя командования ВС ВСУ, война переходит на новый уровень, поэтому Украине нужно усиление ПВО.

Руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что оккупанты России в ближайшее время могут нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины.

Согласно его данным, атаки могут случиться на этой неделе. Нардеп призвал украинцев заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период.

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