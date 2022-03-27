Россия сама делает все для того, чтобы в Украине состоялась дерусификация - Зеленский

Владимир Зеленский / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ сама делает все для того, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация.

Об этом глава государства заявил в своем обращении 26 марта.

Зеленский отметил, что находится в постоянном контакте с защитниками блокадного Мариуполя. По его его словам, они говорили на русском языке, поскольку в Украине никогда не существовало языковой проблемы.

"Их решимость, их героизм, стойкость поражают. Благодарен каждому из них, каждой из них. Хотя бы процент их храбрости тем, кто уже тридцать первый день думает, как же передать десяток-другой самолетов или танков", – подчеркнул президент.

Затем Зеленский перешел на русский и обратился к россиянам. Он отметил, что Россия делает все, чтобы украинцы сами отходили от русского языка.

"В Украине нет и никогда не было языковой проблемы. А вот теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Вы делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка. Потому что русский язык будет ассоциироваться именно с вами. Только с вами: с этими взрывами и убийствами, вашими преступлениями", - сказал Зеленский.

" Россия сама делает все для того, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. Вы это делаете. За одно поколение. И навсегда. Это еще одно проявление вашей самоубийственной политики", – добавил президент Украины.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

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