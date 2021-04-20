Россия ввела ограничения на полеты над Крымом и Черным морем

В зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью оккупированного Крыма.
Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря, следует из международного извещения для пилотов (NOTAM).
"Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов", - говорится в документе, сообщает российский Интерфакс.
Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью оккупированного Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря".
Отметим, рнее Россия объявила о закрытии с 24 апреля по 31 октября нескольких акваторий в направлении Керченского пролива из-за проведения учений.
Российские войска у границ Украины – о чем сообщалось ранее:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Власти России разместили на территории оккупированного Крыма новый военный лагерь, сообщило немецкое издание Spiegel. Российская военная база расположена примерно в 30 километров от города Марфовка у побережья Черного моря.
- Концентрация войск России на украинской границе даже больше, чем в 2014 году, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
- Вашингтон назвал неспровоцированной эскалацией решение Москвы закрыть часть акватории Черного моря. Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, это является кампанией по подрыву и дестабилизации Украины.
Автор: Адриана Бубновская