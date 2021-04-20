Россия ввела ограничения на полеты над Крымом и Черным морем / Reuters

Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря, следует из международного извещения для пилотов (NOTAM).

"Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов", - говорится в документе, сообщает российский Интерфакс.

Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью оккупированного Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря".

Отметим, рнее Россия объявила о закрытии с 24 апреля по 31 октября нескольких акваторий в направлении Керченского пролива из-за проведения учений.

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