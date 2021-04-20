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Россия ввела ограничения на полеты над Крымом и Черным морем

20 апреля 2021, 12:41
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В зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью оккупированного Крыма.

Крым
Россия ввела ограничения на полеты над Крымом и Черным морем / Reuters

Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря, следует из международного извещения для пилотов (NOTAM).

"Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов", - говорится в документе, сообщает российский Интерфакс.

Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью оккупированного Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря".

Отметим, рнее Россия объявила о закрытии с 24 апреля по 31 октября нескольких акваторий в направлении Керченского пролива из-за проведения учений.

Российские войска у границ Украины – о чем сообщалось ранее:

  • Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
  • Власти России разместили на территории оккупированного Крыма новый военный лагерь, сообщило немецкое издание Spiegel. Российская военная база расположена примерно в 30 километров от города Марфовка у побережья Черного моря.
  • Концентрация войск России на украинской границе даже больше, чем в 2014 году, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
  • Вашингтон назвал неспровоцированной эскалацией решение Москвы закрыть часть акватории Черного моря. Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, это является кампанией по подрыву и дестабилизации Украины.

    новости России Черное море воздушное пространство аннексия Крыма
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