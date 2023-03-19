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"Россияне снова курят": в Каховке прогремело много взрывов, все окутано дымом

19 марта 2023, 13:00
Перед началом мощного пожара в городе слышали серию мощных взрывов.
Бавовна в Каховке
Бавовна в Каховке / скриншот с видео

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области утром, 19 марта, произошла "бавовна".

По предварительным данным, взрыв произошел в месте дислокации российских оккупационных войск, сообщает Telegram-канал "Каховський Рух".

По информации местных жителей, несколько взрывов прогремело на элеваторе в Каховке, где находится расположение российских оккупантов.

видео дня

Также известно, что перед пожаром в городе слышали серию мощных взрывов.

"Временно оккупированная Каховка, россияне снова курят", – комментируют видео в сети.

О последствиях и масштабах потерь путинских террористов пока неизвестно. На месте прилета поднимается огромный столб черного дыма.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области украинские партизаны взорвали автомобиль, в котором находились российские оккупанты. В результате ликвидированы два захватчика. Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", удар по оккупантам был нанесен в Новой Каховке 10 февраля на Днепровском проспекте.

Также ранее сообщалось, что в захваченном оккупантами Крыму в результате успешных действий украинских партизан "АТЕШ" уничтожены два офицера Росгвардии. При этом опубликовано видео горящего авто, в котором, вероятно, были уничтожены российские оккупанты.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Каховка
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