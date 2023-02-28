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Российская "ЧВК" Редан захлестнула Украину: украинцев призывают следить за детьми

28 февраля 2023, 09:00
Поклонники российской субкультуры провели свои "акции" в Харькове, Ивано-Франковске, Луцке и других областных центрах.
ЧВК Редан
ЧВК Редан / соцсети

В ряде украинских городов подростки, которые относят себя к российской субкультуре "ЧВК Редан", собирались устроить массовые драки.

По информации полиции, только в Харькове было задержано 257 человек, из которых 30 были совершеннолетними.

Все началось в России

Подростки называют себя "ЧВК Редан". Это подростковая субкультура, возникшая в соцсетях и вдохновленная аниме-сериалом "Hunter x Hunter", в котором есть бандитская группировка под названием "Редан". Символы подростковой "ЧВК" - черный цвет, пауки и цифра 4.

видео дня

Первые облавы на подростков начались 24 февраля в РФ после нескольких массовых драк, произошедших в торговых центрах. Задержания происходили в Санкт-Петербурге, Курске, Новосибирске и Казани.

"ЧВК" Редан в Украине

Поклонники российской субкультуры провели свои "акции" в Харькове, Ивано-Франковске, Луцке и других областных центрах.

"Российские убийцы и мародеры запустили флешмоб для подростков, следствием которого должна была стать массовая драка. Полиция оперативно задержала всех включившихся в эту опасную игру юношей. Сейчас полиция приглашает родителей, с ними будут встречаться ювенальные полицейские и будут проводить профилактические беседы", - сообщил руководитель ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

ЧВК Редан
ЧВК Редан / facebook/Игорь Зинкевич

Тем временем в полиции Киева подчеркивают, что пропаганда насилия среди украинских подростков – это российская информационно-психологическая спецоперация с целью дестабилизации ситуации в нашем государстве. Правоохранители призывают родителей следить за своими детьми.

Напомним, в среду, 22 февраля, в столице страны-агрессора РФ прошел пропагандистский концерт в Лужниках, в котором приняли участия дети из разрушенного оккупантами Мариуполя. Всем запомнилась девочка Аня, которую заставили благодарить захватчиков за "спасение".

15-летняя Анна Науменко действительно жила в Мариуполе. У девочки есть сестра Каролина и брат Даниил.

Также сообщалось, что роженица из роддома в Мариуполе Марианна Вышемирская, фото с которой после бомбежки российскими оккупантами роддома в марте облетело весь мир и побывало на первых полосах многих газет, снялась в пророссийском ролике. Блогерша показала видео о том, "как налаживается мирная жизнь в Мариуполе".

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Автор: Сергей Кущ
ЧВК новости Украины
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