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"Россию атакуют 1000 дронов": эксперт объяснил, почему ВСУ держат в страхе пропаганду Кремля

Андрей Ганчук
20 апреля 2023, 02:00
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В стране-агрессоре России реально боятся Украину, судьба Кремля и пропагандистов решается украинскими военными на поле боя, отметил Михаил Притула.
ВСУ, войска РФ
В России уже размышляют над тем, что с ними будет после завершения войны - эксперт / 10-я горно-штурмовая бригада, УНИАН

Заявление пропагандистки страны-оккупанта России Маргариты Симоньян, в рамках которого она пугала нашествием 1000 дронов из Украины, указывают на то, что там реально боятся украинского государства. Бойцы ВСУ на поле боя решают дальнейшую судьбу всего российского руководства и пропагандистов. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула.

В интервью Главреду он рассказал о том, что слова пропагандистки Симоньян сигнализируют о страхе России перед Украиной. Они понимают свою отсталость.

"Конечно, они уже боятся Украину, потому что они понимают, что Украина технологически и умом больше России. Потому что многие вещи, которые есть в России сегодня, были сделаны именно в Украине нашими специалистами. Сейчас в России этого нет - она лишена доступа к этим вещам. У них, например, есть хваленые ракеты "Сармат". Но каждый раз, когда мы слышим, что у них будет "Сармат", на самом деле это свидетельствует о том, что РФ не имеет того, на замену чего поставить "Сармат". То есть есть ракеты, которые уже почти 40 лет постоянно стоят на боевом дежурстве и сделаны в Днепре, просто исчерпали свой ресурс. И вместо этого они и хотят сделать "Сармат", - отметил Притула.

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По его словам, судьба руководства РФ и пропагандистов решается бойцами ВСУ на поле боя. Поэтому в России уже гадают, что с ними будет по результатам войны.

"Соответственно, такая риторика свидетельствует о том, что они реально боятся Украину. Потому что судьба всего российского руководства и пропагандистов решается Вооруженными Силами Украины на поле боя. И героизм наших солдат, в конце концов, влияет и на политику Кремля, и на мировую политику. Поэтому в РФ уже говорят о том, что с ними что-то будут делать, но они не знают, что именно и насколько глубоко", - подчеркнул Михаил Притула.

Смотрите полную версию интервью Михаила Притулы Главреду

Контрнаступление армии Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее рассказал о том, что решение о переходе ВСУ в контрнаступление будет принято Генеральным штабом. Решение появится в последний момент. По словам Данилова, у Украины есть несколько сценариев проведения военной операции.

Американское агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором речь шла о том, что армия Украины может перейти в контрнаступление уже в мае. Вероятно, ВСУ пойдут в атаку сразу на нескольких направлениях.

Один из собеседников журналистов сказал, что силы обороны Украины могут продвинуться на 30 км на Мелитопольском направлении с целью установления контроля над "сухопутным коридором" захватчиков, который идет в оккупированный Крым.

В американском Институте изучения войны считают, что страна-оккупант Россия опасается контрнаступления армии Украины и на Бахмутском направлении. По мнению экспертов, захватчики перебросили в Бахмут силы ВДВ не для захвата города, а с целью сдерживания ВСУ.

Война России против Украины:

ВСУ война России и Украины
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