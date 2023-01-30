"Рухнет вся Россия": Кочетков объяснил, чего больше всего боятся в Кремле

Контролируемый распад РФ был бы крайне желательным для всего мира, считает Александр Кочетков.

Путин, Александр Кочетков / Коллаж Главред, сайт Кремля

Распад России – это единственный вариант, который обеспечит нам мир на десятилетия и к утрате ею ядерного оружия.

Во время чата на Главреде политический аналитик Александр Кочетков отметил, что в таком состоянии Россия перестанет представлять угрозу для всего мира и распадается на отдельные части.

"РФ – это искусственно сшитое образование. Там Чечня мечтает и никогда не забудет о том, что она хочет быть самостоятельной, Башкортостан, Якутия и прочие. Все они не русские ни по традициям, ни по культуре, ни по вероисповеданию. Они искусственно удерживаются в этом образовании и с удовольствием раскатятся в разные стороны. Пока их объединяет диктат Москвы и ненависть к ней", - отметил эксперт.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Кочетков подчеркнул, что россияне ненавидят Москву, а восстание в столице России может обернуться крахом всей страны.

"В свое время, когда я был одним из руководителей Министерства внутренних дел, мы после Майдана 2004 года ездили в Москву и общались с руководством МВД РФ. Они тогда говорили, что если в Москве за сутки не разогнать майдан, то приедут люди из Тулы, Рязани, да отовсюду и начнут грабить Москву. Они приедут злые и голодные. А в Москве местные бандиты достанут оружие и начнут отбивать свои торговые точки. То есть два профессионала, два российских милиционера говорили, что, если в Москве за сутки не разогнать майдан, это будет все, рухнет вся Россия. Потому что регионы ненавидят Москву", - пояснил эксперт.

Контролируемый распад РФ был бы крайне желательным, считает Кочетков.

"Запад интересуется этими вещами. Вполне возможно, что, если поражение России будет весомым, зримым и неопровержимым даже для Медведева и ему подобных, это приведет к серьезнейшим потрясениям и изменениям в России, вполне возможно, и к распаду. Но распад – это не сразу, а лет через пять-семь. Абсолютно неизбежными будут экономические последствия, ведь Россия выброшена из числа держав, с которыми кто-либо хочет иметь дело. Она вылетает из выгодных экономических схем и теряет статус "мировой бензоколонки", - подытожил аналитик.

Ранее глава Фонда "Стоп Информ террор России" Герман Обухов спрогнозировал дальнейшие шаги Путина. По его словам, РФ может вывести свои войска из Украины в августе 2023 года и после этого заявить, якобы освобожденные украинские территории на самом деле "оккупированные Украиной земли РФ".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия готовится к новой атаке. Кремль задействует те силы, которые в РФ могут мобилизовать. Российские оккупанты бросают силы в Донецкую область, чтобы захватить Угледар и Бахмут.

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