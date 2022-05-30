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"Руки, ноги… все было сломано": оккупанты до смерти замучили украинца за поддержку ВСУ

30 мая 2022, 12:50

Женщина рассказала, как оккупанты целую неделю издевались над ее мужем.

Оккупанты до смерти замучили украинца за поддержку ВСУ / скриншот

В Николаевской области российские оккупанты похитили, два дня жестоко пытали, а затем убили жителя села Лоцкино. Его обвинили в поддержке украинских защитников и якобы похищении оружия.

Трагедия в деревне случилась еще в середине марта. Об убийстве мужчины рассказала CNN его вдова Татьяна, с которой он прожил 30 лет.

Она отметила, что ее муж никогда не делал зла никому из селян и недолюбливали его только сторонники оккупантов.

Татьяна Божко рассказала, что российские оккупанты схватили ее мужа и несколько дней удерживали в заложниках, пока впоследствии местные жители не обнаружили его тело, когда оккупанты уже покинули село, в котором находились с 10 по 18 марта.

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В течение страшных двух дней Татьяна пыталась помочь мужчине, но оккупанты отказывались принять для него передачу или оказать ему медицинскую помощь.

"Он весь был избит. Все было так страшно. Руки, ноги… все было сломано", – сказала вдова погибшего.

Читайте такжеПриказы насиловать украинских мирных жителей отдавались лично Путиным - Денисова"Это лишь одно из многих зверств, которые стремятся остановить украинские солдаты на передовой. Они борются не за границы, а за выживание своих людей", – заявила журналистка CNN Сара Сайднер.

Ранее журналисты-расследователи смогли установить личность одного из оккупантов-убийц, которые насиловали и издевались над мирными жителями в Буче.

Также установлена личность еще одного российского оккупанта, который в Киевской области насиловал женщин. Военным преступником оказался 20-летний радиотелефонист 30-й отдельной мотострелковой бригады Булат Фассахов.

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