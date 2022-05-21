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Насиловали и убивали в Буче: журналисты установили личность российского оккупанта

21 мая 2022, 17:16

Накануне газета The New York Times опубликовала материал, в котором рассказала об убийстве российскими оккупантами восьми жителей Бучи.

оккупанты
Оккупанты / Важные истории

Журналисты-расследователи смогли установить личность одного из оккупантов-убийц, которые насиловали и издевались над мирными жителями в Буче.

Журналисты проекта Важные истории сообщили, что по данным расследователей, с большой долей вероятности один из них – это 37-летний Чингиз Атантаев (на фото справа).

Утверждается, что именно он был на кадрах в Буче, которые опубликовали журналисты The New York Times.

В расследовании говорится, что на личность оккупанта указывают сервисы распознавания лиц и собранные журналистами детали его биографии.

Что известно об оккупанте

Атантаев родился в российском Магадане, однако много лет живет в Пскове. Там же дислоцированы 104 и 234 десантно-штурмовые полки (в/ч 32515 и в/ч 74268 соответственно), которые, по данным The New York Times, зверствовали в Буче.

В соцсетях оккупант подписан на многочисленные группы, связанные с армией, оружием и боевыми единоборствами.

При этом в 2017 году он подавал в псковский суд иск к Минобороны "о признании несовершеннолетней дочери его супруги членом семьи военнослужащего". Таким образом он хотел добиться лучших жилищных условий.

На свою страницу в запрещенном в Украине ВКонтакте Атантаев последний раз заходил 12 апреля. Журналисты позвонили его жене Татьяне Чеснак, однако та отказалась связать их непосредственно с Атантаевым. Также Чеснак не захотела отвечать на вопросы журналистов о ее муже. При этом жена оккупанта заявила, что статью в The New York Times считает "однозначно фейком".

"Сами посмотрите, солдаты там гладко выбриты. Вы как думаете, они там в таком виде ходили что ли? Поэтому где они взяли фотографии эти вообще непонятно", – заявила жена оккупанта.

Оккупантов засняли в Буче

Накануне газета The New York Times опубликовала материал, в котором рассказала об убийстве российскими оккупантами восьми жителей Бучи.

Так, статью NYT сопровождают кадры с камеры видеонаблюдения, которая была установлена через дорогу от места убийства мирных жителей Бучи.

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