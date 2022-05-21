Резня в Буче все изменила: Россия не будет выступать гарантом безопасности Украины - Зеленский

Владимир Зеленский / коллаж фото УНИАН

Власти Украины вместе со странами-партнерами продолжают работать над гарантиями безопасности для нашей страны. Однако, после резни, которую устроили россияне в Буче, в списке гарантов больше нет страны-агрессора России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью, приуроченному к третьей годовщине со дня его инаугурации.

"Мы с ними разрабатываем этот проект, его разработали. Что-то нравится, что-то не нравится. Мы как украинцы очень много хотим, они как европейцы очень скептичны. Где-то там посередине мы найдем ответ. Украине нужен международный договор", - заявил президент.

По словам Зеленского, сегодня Украина продолжает рассматривать круг гарантов безопасности среди стран, которым она доверяет. Но после зверств, которые Россия совершила в Буче, она была исключена из договора о гарантиях.

"Сегодня дошло до того, что этот договор предусматривает круг стран-партнеров вокруг Украины без России, гаранты безопасности ‒ без России. Буча некоторые вещи изменила", ‒ подытожил президент.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина одержит победу в войне с Россией в бою, но завершение будет дипломатическим.

"И победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии, я уверен в этом, потому что есть некоторые вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы не сможем завершить. Потому что мы хотим вернуть все, а РФ хочет все не отдать, то есть ничего не отдать. Не мы начинали, но нам ее (войну, - Главред) заканчивать. Я думал, что закончить можно будет исключительно дипломатически. Сейчас я понимаю, что окончание тоже будет дипломатическим, но это диалог, у которого есть соответствующий термин, что в этом диалоге можно будет найти ответы на многие вопросы и многие решения с Российской стороной. Я действительно так считал. А сейчас это как автомобиль - и не бензиновый, и не электрокар, потому и война такова - сложная", - сказал украинский лидер.

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