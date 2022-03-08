Русские оккупанты специально прячут свою боевую технику в жилых кварталах - МВД

Российская армия / Reuters

Войска российских оккупантов размещают боевую технику так, чтобы Вооруженные силы Украины не могли ударять по ним из-за угрозы мирным жителям. Об этом сообщил советник руководителя МВД Вадим Денисенко в комментарии Суспильному.

По его словам, российские войска прикрываются людьми, как живым щитом.

"На всех территориях, где концентрируют войска РФ, это Киевщина - Гостомель, Демидов, Сумщина - Тростянец тот же. Во всех дворах расположена российская техника. То есть они стоят специально во дворах, для того чтобы мы не имели возможности их выбить с тех территорий. Потому что они понимают, что мы не будем стрелять по домам, по гражданским объектам, по людям", ‒ сказал Денисенко.

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Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты стянули в села и города вблизи Киева большое количество войск. И в течение следующих дней Владимир Путин, вероятно, предпримет попытку занять столицу Украины.

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Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в прямом эфире.

По его словам, ожидается, что на днях состоится ключевое сражение в российско-украинской войне.

"На подходах к Киеву концентрируется достаточно большое количество российской техники и российских войск. Мы понимаем, что битва за Киев - это ключевое сражение следующих дней", - заявил чиновник.