Враг в ближайшие дни попытается взять Киев - МВД

На подходах к Киеву концентрируется достаточно большое количество российской техники и российских войск.
Российские оккупанты стянули в села и города вблизи Киева большое количество войск, в течение следующих дней Владимир Путин вероятно предпримет попытку занять столицу Украины, заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в прямом эфире.
По его словам, ожидается, что на днях состоится ключевое сражение в российско-украинской войне.
"На подходах к Киеву концентрируется достаточно большое количество российской техники и российских войск. Мы понимаем, что битва за Киев - это ключевое сражение следующих дней", - заявил чиновник.
Вторжение России в Украину
Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал проведение переговоров с Россией в отношении войны в Украине. По его словам, смысл есть в любых переговорах
До того Зеленский призвал Запад по крайней мере предоставить Украине самолеты если они не хотят закрыть небо над Украиной. Ведь если Россия вторгнется в одно государство, она будет воевать со всем Североатлантическим альянсом.
Также сообщалось, что Украину пригласили принять участие в министерской встрече НАТО 4 марта, посвященной угрозам, связанным с российской агрессией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет просить союзников предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, способные отражать ракетные и другие воздушные атаки агрессора.
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