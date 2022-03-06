Мы решили оставаться в Украине до последней минуты – Арахамия

Арахамия / УНИАН

Украинские власти решили оставаться в Украине и Киеве до последней минуты жизни в этой войне и вести свой народ к победе.

"Несколько дней назад у нас был серьезный разговор и решили оставаться в Украине до последней минуты. И если мы должны погибнуть, мы станем символом, и все остальные украинцы будут бороться до последней капли крови. Это очень сильный сигнал для России,– сказал представитель украинской делегации в переговорах с Россией Давид Арахамия в интервью Fox News.

Он отметил, что поддержка президента Владимира Зеленского беспрецедентна: 95% украинцев поддерживают его действия. Это происходит потому, что он не покинул Киев.

В то же время у российских солдат очень низкий уровень мотивации, ведь Кремль "посылает молодых людей, которые не понимают, почему и за что они воюют здесь", добавил украинский нардеп.

"Хотя у них есть самолеты и оборудование, наши люди продолжают борьбу, и у нас есть миллионы людей, которые готовы воевать. Нам просто нужно больше оружия, чтобы дать им, и я уверен, что мы победим", - подчеркнул Арахамия.

Реклама

Как ранее сообщали, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео-доказательство того, что находится на рабочем месте в Киеве.

"Каждые два дня появляется информация, что я куда-то сбежал из Украины, из Киева, из Офиса. Как видите, я нахожусь здесь на месте", - говорит Зеленский.

В видеообращении из рабочего кабинета президент также показал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Вторжение России в Украину

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал проведение переговоров с Россией в отношении войны в Украине. По его словам, смысл есть в любых переговорах

До того Зеленский призвал Запад по крайней мере предоставить Украине самолеты если они не хотят закрыть небо над Украиной. Ведь если Россия вторгнется в одно государство, она будет воевать со всем Североатлантическим альянсом.

Также сообщалось, что Украину пригласили принять участие в министерской встрече НАТО 4 марта, посвященной угрозам, связанным с российской агрессией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет просить союзников предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, способные отражать ракетные и другие воздушные атаки агрессора.

Читайте также: