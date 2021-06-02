"С*ка не захочет - кобель не вскочит": порошенковский депутат-священник угодил в скандал с абортами

Александр Дедюхин / poltava.to/

В нежелательных беременностях и, как следствие, абортах виноваты сами женщины. Об этом написал на своей странице Facebook священник Православной церкви Украины и депутат Полтавского горсовета от партии Петра Порошенко Европейская солидарность Александр Дедюхин.

"Эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной. И если ты уже дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность. При этом замечу, что ответственность мужчины гораздо больше, у нас же патриархат, а не что-то", – написал Дедюхин.

В грубой форме дал понять, что в написав: "Как говорят старые люди, с*ка не захочет — кобель не вскочит". Однако потом удалил эту фразу из текста.

"А по-моему, некоторым сучкам православным лучше себе тихонько яйца чесать, чем по фейсбуках и тому завивать. Какая гадость. В который раз убеждаюсь, что религия и адекватность - вещи не совместимые", "Мне так понравилось , как вы переложили ответственность на женщин", "То есть аборты это исключительно женское развлечение? А не залететь ли мне, а не махнуть ли летом на аборт? Обалдеть", "Вы поддерживаете законы ряда стран, Польши, например, которые запрещают аборты? " - написали ему гневные комментарии украинцы.

В ответ народный депутат от ЕС Ирина Геращенко назвала его высказывание сексизмом.

"Иногда я очень устаю доказывать очевидные вещи даже в родной партии. Но если промолчать, сделать вид, что я не заметила сексистского выпада в нашем кругу, тогда нечего делать в политике. Аборты – слишком тяжелая и болезненная социальная, психологическая, образовательная, экономическая проблема, чтобы позволять себе говорить о ней в подобной тональности", – написала она в Facebook.

Нардеп отметила, что аборт – это стресс, шок, отчаяние для женщины, а избежать этого можно с помощью сексуального образования подростков и других социально-экономических условий.

Читайте такжеВ Киеве девушки выпивали, курили и задували свечи в церкви

Напомним, ранее сообщалось:

Подростки в городе Хмельницкий занялись оральным сексом прямо возле церкви. Все это они снимали на видео и впоследствии опубликовали в соцсети Instagram.

Как выяснили журналисты "герои" этого видео – 18-летний Никита Савченко и Маша Муравская. Друзья девушки сообщили, что она несовершеннолетняя.

Вскоре "звезды сети" назвали свой поступок глупым, после резонанса в Сети.