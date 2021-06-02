Укрпочта продала церковь "раскольникам" – названа сумма

Церковь Укрпочты продали УПЦ / facebook.com/igor.smelyansky

Генеральный директор акционерного общества Укрпочта Игорь Смелянский сообщил, что во вторник, 1 июня, компания продала здание церкви, которое в Кировоградской области годами использовали в качестве отделения почты.

Укрпочта продала церковь религиозной организации на открытом аукционе Prozorro за 237 тысяч грн, написал управленец на своей странице в Facebook.

Смелянский добавил, что здание купила Украинская православная церковь, и будет ее использовать по прямому назначению.

По его словам, деньги, вырученные за церковь, пойдут на улучшение состояния инфраструктуры Укрпочты.

Интернет-пользователи в комментариях набросились на Смелянского за то, что церковь была продана УПЦ. Смелянский отметил, что в Украине эта религиозная организация не запрещена, а купить недвижимость на аукционе имеет право любое физическое или юридическое лицо.



Читайте такжеЧудо из чудес: начали "воскресать" пчелы, погибшие в грузовике УкрпочтыНапомним, 15 декабря 2018 года в нашей стране был объединительный собор представителей украинских православных церквей. Во время собора была создана единая поместная Православная церковь Украины.

Представители УПЦ Киевского патриархата сначала согласились стать частью ПЦУ, а потом решили не быть в ее составе. УПЦ Московского патриархата не захотела входить в состав ПЦУ.

Справка. Церковь, которая принадлежала Укрпочте, находится в селе Гуровка Долинского района Кировоградской области по адресу ул. Освободителей, 19б, говорится на prozorro.sale. Площадь церкви составляет 94,5 квадратных метра.