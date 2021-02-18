Укрпочта ответила на обвинения в "зраде" из-за презентации марок о ВСУ

В Укрпочте ответили на обвинения Генштаба ВСУ / УНИАН

Директор АО Укрпочта Игорь Смелянский прокомментировал скандал, разгоревшийся после анонса презентации новых марок, посвященных армии, которая была запланирована на 23 февраля.

Как написал он в своем Facebook, выбор даты презентации на 23 февраля для того, чтобы напомнить всем о ВСУ и "потроллить" Российскую Федерацию.

Он обратил внимание на то, что Укрпочта за неделю выпускает 2 марки. Первая посвящена Героям Небесной Сотни, а вторая посвящена украинской армии и показывает ее новую форму.

"Оба выпуска были доступны на сайте. Вопрос - сколько медиа вспомнили о первой марке? Ответ - 0. Потому что нет "зрады" нет внимания. Понимая, что это досадный факт, но зеркало является зеркалом, я решил назначить запуск второй марки на 23 февраля. Почему? 1) Хороший повод напомнить, что время перелистывать страницу истории и гордиться новой украинской армией. И да - это тонкий троллинг соседей, которые, я уверен, показали бы эту марку. 2) Я действительно хотел привлечь внимание к нашей армии, и понимал, что запуск в любую другую дату будет не замечен (см выше пример Небесной Сотни)", - пояснил глава Укрпочты.

Он также подчеркнул, что эксперимент удался на 100%, но "троллинг, к сожалению, поняли не все".

Смелянский добавил, что примет решение об изменении даты презентации до конца 18 февраля.

Скандал с презентацией марок о ВСУ: