Укрпочта ответила на обвинения в "зраде" из-за презентации марок о ВСУ

Троллинг Укрпочты поняли не все, сожалеет Игорь Смелянский.
Директор АО Укрпочта Игорь Смелянский прокомментировал скандал, разгоревшийся после анонса презентации новых марок, посвященных армии, которая была запланирована на 23 февраля.
Как написал он в своем Facebook, выбор даты презентации на 23 февраля для того, чтобы напомнить всем о ВСУ и "потроллить" Российскую Федерацию.
Он обратил внимание на то, что Укрпочта за неделю выпускает 2 марки. Первая посвящена Героям Небесной Сотни, а вторая посвящена украинской армии и показывает ее новую форму.
"Оба выпуска были доступны на сайте. Вопрос - сколько медиа вспомнили о первой марке? Ответ - 0. Потому что нет "зрады" нет внимания. Понимая, что это досадный факт, но зеркало является зеркалом, я решил назначить запуск второй марки на 23 февраля. Почему? 1) Хороший повод напомнить, что время перелистывать страницу истории и гордиться новой украинской армией. И да - это тонкий троллинг соседей, которые, я уверен, показали бы эту марку. 2) Я действительно хотел привлечь внимание к нашей армии, и понимал, что запуск в любую другую дату будет не замечен (см выше пример Небесной Сотни)", - пояснил глава Укрпочты.
Он также подчеркнул, что эксперимент удался на 100%, но "троллинг, к сожалению, поняли не все".
Смелянский добавил, что примет решение об изменении даты презентации до конца 18 февраля.
Скандал с презентацией марок о ВСУ:
- Вооруженные Силы Украины выразили решительный протест против избрания Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска.
- 23 февраля государство-агрессор РФ, которое ведет войну против Украины, отмечает День защитника Отечества и день воинской славы России, заявили в пресс-службе Генштаба ВС.
- При этом пресс-служба Генштаба обращается с требованием к Укрпочте отложить презентацию указанной серии и приурочить ее ко Дню украинского добровольца - 14 марта.