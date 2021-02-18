Генштаб жестко "наехал" на Укрпочту из-за презентации марки ВСУ 23 февраля

В Генштабе ВСУ сделали резкое заявление / УНИАН

Вооруженные Силы Украины выражают решительный протест против избрания Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска.

23 февраля государство-агрессор РФ, которое ведет войну против Украины, отмечает День защитника Отечества и день воинской славы России, говорится в заявлении пресс-службы Генштаба ВС.

"Поэтому эта дата является недопустимой для продвижения Вооруженных Сил Украины и их наиболее численного вида - Сухопутных войск. Дата презентации этого выпуска марок не была согласована с руководством Вооруженных Сил Украины", - отмечается в сообщении.

При этом пресс-служба Генштаба обращается с требованием к Укрпочте отложить презентацию указанной серии и приурочить ее ко Дню украинского добровольца - 14 марта.

Отметим, что сообщение о презентации марок ВСУ накануне появилось на сайте Укрпочты.

Подчеркивается, что серия марок "ВСУ. Сухопутные войска" вводится в оборот 23 февраля.

/ ukrposhta.ua

Напомним, ранее произошел скандал после того, как представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович публично оскорбил военных ВСУ в телеэфире.