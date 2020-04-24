"Воскрес не только Иисус, но и Саакашвили": Квартал высмеял возвращение политика

Саакашвили стал объектом шуток бывших коллег президента / УНИАН

Студия Квартал 95 в новом выпуске Чисто News иронично прокомментировала вероятное возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в украинскую политику.

"То есть на этой неделе воскрес не только Иисус, но еще и Саакашвили", — прокомментировал последние новости ведущий Степан Казанин. Видео опубликовано на Youtube-канале проекта.

Ведущая Ирина Сопонару поддержала коллегу и добавила, что президент Владимир Зеленский поступил мудро, пригласив Саакашвили в правительство, поскольку в сложные времена народ требует хлеба и зрелищ.

"А зрелища – это хлеб Михаила Саакашвили", — отметила артистка.

Вспомнили в выпуске и о громком скандале между грузинским политиком и главой МВД Арсеном Аваковым, который бросил в оппонента стакан с водой.

"Я даже чувствую, как у Арсена Авакова после этой новости начал чесаться стакан", — добавил Казанин.

Напомним, премьер Грузии Георгий Гахария говорил, что, если Украина назначит Саакашвили вице-премьером, то за этим шагом обязательно последует реакция.

Позже глава парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия назвал угрозы Грузии в сторону Украины из-за возможного назначения бывшего грузинского лидера и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьер-министром актом политической агрессии.