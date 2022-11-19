"Самый тонкий и опасный момент": Украина может остаться без оружия уже в январе – политолог

Украина может остаться без нового оружия уже в январе / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Украине нужно всеми силами договариваться с западными партнерами в вопросе передачи вооружения, чтобы военные в январе не остались без оружия. Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в интервью Главреду объяснил, что западные партнеры могут временно не передавать Украине военную помощь в период зимних праздников.

Соскин считает, что у Украины есть время до 15 декабря. Следующая возможность может появиться уже после 20 января.

"Украине нужно торопиться – у нас есть окно возможностей до 15 декабря, после чего Запад будет занят католическим Рождеством. А украинской армии нужна огневая мощь: снаряды, артиллерийские и разные ракетные системы. Ближайший месяц будет еще рабочим на Западе, и за это время важно получить необходимое вооружение, чтобы было чем воевать до Нового года и после", - сказал эксперт.

Политолог назвал этот период "самым тонким и опасным".

"Западные страны замрут до 20 января, потому все, что мы выбьем до 15-20 декабря, будет запасом, которым мы будем воевать и в январе. Это самый тонкий и опасный момент – когда мы не будем получать оружие в период рождественских каникул на Западе", - добавил Соскин.

Военная помощь Украине

Глава Белого дома Джо Байден ожидает, что поддержка Украины после выборов в обе палаты Конгресса – Палату представителей и Сенат – сохранится. При этом, по словам президента США, Киев получит не всю помощь, о которой просил. В частности, речь идет о современных самолетах.

4 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина вскоре может получить хорошие новости от Америки. США могут подписать документы, связанные с очередным пакетом военной помощи.

Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США оказали Украине военную помощь на сумму более $18,5 млрд.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Между тем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется с помощью искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

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