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Сбежал из больницы, чтобы найти любимую: трогательная история спасения супругов

Ангелина Подвысоцкая
18 июня 2023, 15:30 обновлено 18 июня, 15:39
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После вражеского обстрела родного села супруги мысленно "похоронили" друг друга, но мечтали встретиться снова.
спасенные супруги, ВСУ
Супруги чудом выжили во время вражеского обстрела / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот из видео ТСН

В Донецкой области супруги чуть не погибли во время обстрела, который устроили российские оккупанты. Враг атаковал село Максимилиановка возле Марьинки, где и жили супруги. В последний раз они видели друг друга именно там и после случившегося думали, что их вторая половинка не выжила. Однако произошло чудо - муж и жена снова встретились. Об этом сообщает ТСН.

У Александра и Ирины были ранения разной степени сложности. Они даже не могли позвонить друг другу, так как телефоны остались дома. Во время обстрела супруги возились на огороде.

Муж Ирины услышал свист и понял, что сейчас будет взрыв. Он лишь успел крикнуть "прячься, прилет" и в этот момент прозвучал взрыв.

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"Услышал свист мины, взрыв, пыль бросило. Меня как подняло, о землю ударило. Я думал, что выбило глаз мне. Я почесался, посмотрел, где она. Схватил ее на руки и понес", — вспоминает Александр.

Ирина говорит, что она с Александром сидели в луже крови.

Военные нашли раненных и отвезли их в больницы. Александр оказался в кураховской больнице. У него была контузия, с ушей пошла кровь и он ничего не слышал. Ирину доставили в Днепр, так как её состояние было весьма тяжелое.

Александр ничего не знал о судьбе своей жены и переживал, что больше никогда не сможет её увидеть. Он на костылях сбежал из больницы и отправился на поиски любимой.

Ирину доставили в Днепр без сознания и сразу же отправили в реанимацию. Ранение было очень сложное и её жизнь была под угрозой.

"Тонкий кишечник был полностью разбит. Большой обломок зашел в поясницу, разбил все на своем пути, но наши уникальные хирурги сделали операцию. Это смертельно опасные ранения. Нужно успеть отмыть, зашить, восстановить цельность кишечника. У нас есть сутки-двое, чтобы это все исправить и заметить", - говорят врачи.

Когда Ирина пришла в себя, то мечтала лишь об одном - увидеть мужа снова.

"Кто-то зашел: "Добрый день". Я на голос обернулась! Я не знала, жив ли он! Заходит в палату. Я не передам, что это было", – вспоминает женщина.

Эта встреча растрогала не только супругов, но и самих врачей.

"Это было очень чувственно! Мы радовались! Такая встреча! Муж сам считал, что Ирина умерла, поэтому это было очень трогательно", — говорят врачи.

Теперь Александр не отходит от своей жены. Состояние Ирины остается тяжелым, однако надежда на выздоровление есть.

Известно, что супруги прожили вместе целых 37 лет. Они познакомились в Житомирской области на фарфоровом заводе, а вскоре поженились. У Ирины и Александра есть трое детей. До войны Ирина работала швеей, а Александр был художником. Супруги не смогли уехать из Донецкой области из-за того, что у них не было денег. Говорят, что выживали за счет огорода.

Теперь Ирина и Александр понимают, что вернуться домой они скорее всего не смогут. Но мужчина не падает духом и планирует написать новые картины, а выставку сделать после победы.

Напомним, Главред рассказывал удивительную историю спасения украинского военного Станислава Морозова ("Ноль"). Он был ранен, когда пошел с группой на зачистку. Оккупанты ранили Станислава, а затем забросали его гранатами. Медики насчитали у мужчины более 200 осколочных и 5 пулевых ранений.

Ранее сообщалось о том, что на фронте был тяжело ранен 21-летний Станислав Зорий. Автомобиль, в котором он ехал со своими собратьями, подорвался на мине. Военному оторвало ногу, на спине был вырван кусок плоти. Однако Станислав нашел в себе силы и вылез из горящей машины.

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