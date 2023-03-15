Оторвало ногу и кусок плоти: 21-летний военный из последних сил выполз из горящей машины

Автомобиль, в котором ехал украинский военный со своими побратимами, подорвался на мине. Выжил только Станислав Зорий.

Станислав Зорий чудом выжил на фронте / коллаж фото Facebook

21-летний украинский военный, который до 24 февраля 2022 года был чемпионом мира среди юниоров, едва выжил на фронте. Он тяжело раненый чудом смог выползти из горящей машины. Об этом рассказал гендиректор Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Станислав Зорий родом из Ивано-Франковска, был успешным кикбоксером и имел юридическое и экономическое образование. С начала полномасштабного вторжения он поехал на Донбасс защищать украинские земли от российских оккупантов.

Автомобиль, в котором ехал Станислав с побратимами подорвался на вражеской мине, машину просто разорвало на куски. Тогда выжить удалось лишь Станиславу. У отважного воина оторвало конечность, на его спине был вырван кусок плоти, но он не сдался и выполз из горящей машины.

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Станислав потерял сознание и впал в кому. Его вовремя удалось доставить в больницу, где за его жизнь уже боролись медики. Зорий выжил и открыл глаза.

"Позади реанимация, большое количество операций, но выжил, став символом великой человеческой любви и жажды жизни. Жалость его не согревает. Он готов к счастливой жизни. Улыбающийся, покидает Днепр, больницу Мечникова", - написал Рыженко.

Станислав Зорий чудом выжил на фронте / Instagram

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