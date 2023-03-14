УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Наступление РФ выдохлось: на фронте значительно уменьшилось количество штурмов - ВСУ

14 марта 2023, 19:02
Если раньше в сутки оккупанты штурмовали позиции украинских военных около 100 раз, то сейчас их количество уменьшилось до 30.
ВСУ, российские оккупанты
Наступление РФ на Донбассе выдохлось / коллаж фото Минобороны РФ, 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские оккупанты из последних сил пытаются захватить Донбасс, однако их "масштабное наступление" уже выдохлось. На фронте даже уменьшилось количество штурмов. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По сравнению с прошлой неделей количество штурмов вблизи Донецка уменьшилось до 30 максимум. Тогда как ранее ВСУ фиксировали почти 100 штурмов и около 600 обстрелов за сутки.

Украинские военные постоянно наносят оккупантам сокрушительные удары. Огромные потери даже есть в подкрепленной российской 136-й бригаде. Они теряют личный состав и технику.

видео дня

"Наши позиции сделаны так, что мы видим передвижение противника, артиллерия уничтожает технику. Они на кураже пошли в атаку, но 136 бригада понесла большие потери", - сказал Дмитрашковский.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

Другие новости:

война в Украине вторжение России война на Донбассе
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:31

Американский дрон столкнулся с российским истребителем над Черным морем - AFP

19:20

Загнанный в угол Лукашенко искал возможность продатьсямнение

19:17

Воздушные тревоги весь день: Свитан рассказал, как россияне прощупывают украинскую ПВОВидео

19:16

MamaRika поделилась переживаниями о пластике груди: "Ей нужно время на восстановление"

19:15

Королевской семье можно ждать сильные испытания: Меган Маркл готовит новую "бомбу" откровенийВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:02

Александр Кочетков. Параметры весеннего наступления ВСУВидеоблоги

19:02

Наступление РФ выдохлось: на фронте значительно уменьшилось количество штурмов - ВСУВидео

18:59

Тотальное невезение ходит по пятам: какие буквы в имени притягивают только беды и несчастьяВидео

18:43

Город стоит: Залужный сделал важное заявление по БахмутуВидео

Реклама
18:11

Как пожарить пельмени: главные особенности приготовления нестандартного лакомства

18:06

Затронет всех: Землю ждет атака невероятно мощной магнитной буриВидео

18:01

Муж нес тело погибшей жены на руках: появились подробности гибели молодой защитницы УкраиныВидео

17:39

РФ не может наступать на Донбассе из-за сильного "снарядного голода" - The Wall Street JournalВидео

17:37

Клад в носке: семья нашла "наследство" от бабушки, стоимостью целое состояние

17:26

За уши не оттащить от такой вкуснятины: картофельное пюре по-новому, рецепт невероятно простВидео

17:26

Почему нельзя пить зеленый чай с молоком: для кого он особо опасен

16:56

Украину ждет новая атака потепления: синоптики назвали самый теплый деньВидео

16:44

"Огромные ресурсы в топку": генералы РФ бросили все, чтобы выполнить приказ Путина - эксперт

16:41

Молодуха Остапчука показала себя в одном лифчике

16:40

Звезда "Игры престолов" рассказал о страхе перед воздушной тревогой, впервые пережитой в УкраинеВидео

Реклама
16:37

Почему 15 марта нельзя поднимать деньги: приметы и что нельзя делать в самый неприятный день годаВидео

16:15

"Такие люди должны жить": в Бахмуте погиб военный и оператор "Суспільного"Видео

16:11

"Блатные так не разговаривают": Макаревич жестко наехал на русских пропагандистовВидео

16:01

"Парова машина": журналисты раскрыли популярность TikTok-хита

16:01

РФ попалась на уловку: после Бахмута ВСУ со свежими силами пойдут в наступление – западные СМИ

15:57

Возможен дефицит: цены на два популярных овоща в Украине вырастут уже весной - экспертВидео

15:40

Чтобы не пришлось выбрасывать на помойку: 5 способов, как отмыть кастрюлю от нагара

15:30

Все из-за Королевой: Киркоров считает, что ему мстит ПугачеваВидео

15:27

"Не беспокойтесь": Александр Эллерт рассказал про общение с Ксенией Мишиной

15:25

ВСУ не уйдут из Бахмута: на Ставке у Зеленского решили продолжить оборонную операцию

15:13

Сиротой остался маленький сын: в боях за Бахмут погиб защитник из Львовской области

14:55

Вторая жизнь старого советского ковра: 4 поделки из "бесполезного" куска ткани

14:54

"В течение 4-6 недель": Моравецкий заявил, что Польша может дать Украине истребители МиГ-29Видео

14:41

Российский актер, который поддержал Украину, жалуется на террор со стороны "хороших русских"Видео

14:37

Украина собрала более 600 досье на россиян, подозреваемых в военных преступлениях - The GuardianВидео

14:37

Как поднять себе настроение за 1 минуту: моментальная блокировка негатива

14:32

"У хорошего бойца патроны не заканчиваются": Кадыров посоветовал армии РФ перетерпеть "снарядный голод"Видео

14:08

Звезда "Крепостной" рассказал печальную историю о бабушке, которая не хочет бежать из СлавянскаВидео

14:00

Гормональный живот: причины и способы избавиться от него

13:47

"Успел на последний автобус с мобилизованными": бурят-философ "зажмурился" под Угледаром

Реклама
13:47

"Победили Украину за 2-3 дня": Симоньян побредила о том, как РФ одержит верх над НАТОВидео

13:46

Что нужно для роста яблони, чтобы радовала плодами и пышной кронойВидео

13:43

Женщина-вамп в теле соседской девчонки: Дженна Ортега примерила откровенное платье

13:36

Favbet Foundation направил для ВСУ в район Бахмута еще два микроавтобуса

13:33

Конец режима Лукашенко: эксперт объяснил, почему КНР не хочет участия Беларуси в войне

12:58

Трамп заговорил о "катастрофе" и чванливо пообещал закончить войну РФ с Украиной

12:53

"Украина, прощай": Наташа Королева публично выразила свою позицию

12:47

Лукашенко ищет "крышу" и при первой же возможности предаст Путина - политологВидео

12:45

Что визуально увеличивает рост: простые способы казаться вышеВидео

12:26

Аналитик спрогнозировал, о чем будет Си Цзиньпин говорить с ЗеленскимВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять