Наступление РФ выдохлось: на фронте значительно уменьшилось количество штурмов - ВСУ

Если раньше в сутки оккупанты штурмовали позиции украинских военных около 100 раз, то сейчас их количество уменьшилось до 30.

Наступление РФ на Донбассе выдохлось / коллаж фото Минобороны РФ, 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские оккупанты из последних сил пытаются захватить Донбасс, однако их "масштабное наступление" уже выдохлось. На фронте даже уменьшилось количество штурмов. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По сравнению с прошлой неделей количество штурмов вблизи Донецка уменьшилось до 30 максимум. Тогда как ранее ВСУ фиксировали почти 100 штурмов и около 600 обстрелов за сутки.

Украинские военные постоянно наносят оккупантам сокрушительные удары. Огромные потери даже есть в подкрепленной российской 136-й бригаде. Они теряют личный состав и технику.

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"Наши позиции сделаны так, что мы видим передвижение противника, артиллерия уничтожает технику. Они на кураже пошли в атаку, но 136 бригада понесла большие потери", - сказал Дмитрашковский.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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