"Все плакали, когда её нашли: в полиции назвали чудом спасение 2-летней Виолетты

После исчезновения Виолетты на поиски бросился и ее отец, который внезапно вернулся с фронта после неприятного известия.

https://glavred.info/ukraine/sidila-u-travi-i-stognala-podrobici-divovizhnogo-poryatunku-2-richnoji-violetti-10473571.html Ссылка скопирована

На Харьковщине нашли 2-летнюю Виолетту Мужечук / коллаж: Главред, фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области четверо суток искали 2-летнюю Виолетту, которая внезапно исчезла из собственного двора. 23 мая брат-близнец вернулся домой, а Виолетта - нет. Только сегодня, 27 мая, девочку удалось отыскать живой в 10-ти километрах от дома. В полиции говорят, что это просто чудо. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Девочку из села Скрипаи на Харьковщине искали чуть ли не всем селом. В поисках было задействовано до 1000 человек. На поиски ребенка бросился и ее отец, который после этого известия сразу вернулся с фронта.

Волонтеры, правоохранители, спасатели, водолазы и все неравнодушные прочесывали леса, луга, села.

"Водолазы по несколько раз осмотрели водоемы, проверили побережье. Поисковики прочесывали леса, осматривали каждые возможные укрытия, ведь ребенок очень маленький, и его трудно разглядеть в высокой траве. Полиция обошла каждый двор, вместе со спасителями осмотрели каждый колодец, все заброшенные дома и возможные тайники, где с легкостью мог потеряться ребенок", - говорится в сообщении.

Девочка очень маленького роста, поэтому легко могла потеряться в траве. К тому же ее могли убить дикие животные. 27 мая правоохранители решили бросить все свои усилия на поиски ребенка в лесу. Именно там и нашли девочку.

"Если бы она не застонала на тот момент, возможно, ее бы и не заметили. Это такой маленький комочек, что сидел в траве. Она была по размеру как котенок", - сказал начальник Управления уголовного розыска полиции Харьковщины Роман Иващенко.

Заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Давыденко признался, что на его практике такое невероятное спасение произошло впервые. Ведь через 4 суток после исчезновения Виолетту нашли живой.

На Харьковщине нашли 2-летнюю Виолетту Мужечук / фото: полиция Харьковской области

"Таких эмоций никто из нас еще не получал. Когда мы увидели ее живой - это были мурашки по телу и слезы. Она сидела под деревом. Она застонала и ребята ее услышали. Там очень плотный и большой лес. Великое чудо, что дикие животные ее не вцепили. Когда мы прочесывали лес, нас кусали насекомые и мы думали, как ребенок от такого выживет. На ее теле были царапины от веток. Однако никаких серьезных ранений не было. Когда мы ее взяли и дали воду, она сказала "водю-водю" и это было невероятно", - сказал Роман Иващенко.

Смотрите видео об удивительном спасении 2-летней Виолетты:

Напомним, Главред рассказывал удивительную историю спасения украинского военного Станислава Морозова ("Ноль"). Он был ранен, когда пошел с группой на зачистку. Оккупанты ранили Станислава, а затем забросали его гранатами. Медики насчитали у мужчины более 200 осколочных и 5 пулевых ранений.

Ранее сообщалось о том, что на фронте был тяжело ранен 21-летний Станислав Зорий. Автомобиль, в котором он ехал со своими собратьями, подорвался на мине. Военному оторвало ногу, на спине был вырван кусок плоти. Однако Станислав нашел в себе силы и вылез из горящей машины.

Другие новости: