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"Считают дураками и блокируют": в Киеве женщине хотели продать дорогущую игрушку с фальшивой скидкой

26 ноября 2021, 12:47
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В Украине практически уже стартовала Черная пятница - и вместе с тем начались скандалы насчет продавцов, которые хотят распродать товары с фейковыми скидками.

Черная пятница
Черная пятница / ua.depositphotos.com

В Украине в канун Черной пятницы украинцы часто жалуются на недобросовестное поведение продавцов. Об одном из таких эпизодов сообщает портал ТСН со ссылкой на рассказ недовольной клиентки.

Женщина пожаловалась, что хотела купить в одном из украинских детских магазинов игрушку ‒ якобы со скидкой. Однако продать ей ее пытались по стандартной стоимости.

По словам женщины, продавцы перед Черной пятницей подняли цену на товар на 10%.

"В Черную пятницу хотела купить ребенку подарок со скидкой. Для этого оставила открытую вкладку в телефоне. Когда зашла проверить цену, обнаружила, что ее сначала подняли, а потом опустили на 10%. После чего я написала об этом на страницу магазина в инстаграме. На что мне сказали ‒ на товар есть скидка. И заблокировали меня", — рассказала ТСН.ua Кристина Матея.

Со временем администраторы страницы заблокировали и аккаунт сестры клиентки.

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"Просто неприятная ситуация. Считают клиентов дураками", — подчеркнула Кристина.

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Напомним, ранее сообщалось, что ПриватБанк заблокировал карты своей клиентки на 120 дней. На счету женщины, которая занималась куплей-продажей криптовалют, осталось 23 тысячи гривен. В НБУ предупредили о том, что банки могут блокировать счета по итогам финансового мониторинга.

В конце июня в Приватбанке заявляли, что проблемная ситуация, связанная с ошибочным списыванием счетов и некорректным отображением остатка на счете, решена. Тогда в банке заявили о возврате денег всем клиентам.

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