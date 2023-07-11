УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Сдувается на глазах": эксперт рассказал, почему России нечем пугать Запад

Анастасия Заремба
11 июля 2023, 16:27
32
Путин втянулся в игру, думая, что он не перебьет Запад в ставках на повышение напряжения. Но оказалось, что у Запада больше возможностей, чем у России.
Богдан Яременко, Путин
Путин уже вытащил все козыри из рукава, ему больше нечем пугать Запад - Яременко / Коллаж УНИАН, Скриншот

Российский диктатор Владимир Путин на фоне вторжения в Украину оказался в сложной ситуации, и теперь пытается вернуть к себе доверие россиян. Как рассказал в интервью Главреду народный депутат, дипломат руководитель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко, у Путина сейчас такая ситуация, когда он не столько заботится о расширении каких-то своих возможностей, сколько закрывает дыры в своем имидже и вопросах доверия к себе. И у него все меньше реальных возможностей, чтобы как-то на это повлиять.

"Здесь очень много и раньше базировалось исключительно на заявлениях, а сейчас все аргументы, которые были спрятаны у Путина в рукаве, а именно вооруженная сила РФ, уже на столе. В это уже никто не верит, поэтому и надо о чем-то кричать, писать статьи об угрозе ядерного оружия, потому что уже нечем эскалировать. Путин втянулся в игру, думая, что он не перебьет Запад в этих ставках на повышение напряжения. А оказалось, что у Запада каждый раз больше возможностей, а у России их нет", - объяснил Яременко.

видео дня

Эксперт также уточнил, что ранее россияне играли в эмоциональность и пытались создавать себе имидж государства, которое базируется на праве, но сейчас уже и этого нет. Поэтому у России уже нет возможностей угрожать чем-либо Турции.

"Баланс вовсе не в пользу России, и она вынуждена шумными заявлениями создавать впечатление наличия какой-то политики. Но на самом деле Россия просто на наших глазах сдувается", - сказал Яременко.

Как сообщал Главред, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что России достаточно потерпеть 2-3 поражения в войне против Украины, чтобы противостояние перенеслось уже к ней в страну. Тогда там начнется передел власти на разных уровнях.

Кроме того, политолог Андрей Золотарев считает, что если российского диктатора Владимира Путина отстранят от власти и на его место придет другой человек, для Украины это ничего не изменит.

Кто такой Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Смена власти в России - новости:

Владимир Путин вторжение России Богдан Яременко
Реклама

Главное за день

Приехал с неожиданным гостем: Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТО

Приехал с неожиданным гостем: Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТО

16:45 Украина
"Сдувается на глазах": эксперт рассказал, почему России нечем пугать Запад

"Сдувается на глазах": эксперт рассказал, почему России нечем пугать Запад

16:27 Украина
"Вас ждут последствия": у Путина угрожают Украине из-за дальнобойных ракет от Франции

"Вас ждут последствия": у Путина угрожают Украине из-за дальнобойных ракет от Франции

15:56 Мир
Все главные новости

Последние новости

16:45

Приехал с неожиданным гостем: Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТО

16:31

Катя Бужинская показала редкое фото взрослой дочери

16:30

Как отличить натуральную икру от подделки за 5 минут: химик Репич показал способВидео

16:27

"Сдувается на глазах": эксперт рассказал, почему России нечем пугать Запад

16:15

Зачем пьют кофе с мороженым: 3 нестандартных вида необычного напитка

НАТО боится принять Украину сейчас из-за угрозы ядерной войны – ГорбачНАТО боится принять Украину сейчас из-за угрозы ядерной войны – Горбач
16:10

Поверка счетчиков: юрист пояснил, как избежать штрафа в десятки тысяч гривен

16:08

Врал о потере ноги на войне: подробности скандала с украинцем в самолете Wizz Air

15:56

"Вас ждут последствия": у Путина угрожают Украине из-за дальнобойных ракет от Франции

15:55

Чем подкармливать огурцы во время плодоношения: 3 лучших средства для богатого урожая

Реклама
15:40

"Нож в спину Путину?": дипломат объяснил, почему Эрдоган отпустил героев "Азова"

15:32

Блогерша, которая хвасталась новым Мерседесом, борзо нахамила подписчикам

15:29

Дженнифер Лопес готовится к разводу с Беном Аффлеком - СМИ

15:28

С ними любой будет счастлив: 3 самых заботливых знака зодиака

15:26

Польша может отправить своих военных в Украину: Дуда назвал весомую причинуВидео

15:15

Девушка показала, как нужно хранить бананы: не почернеют даже через неделюВидео

15:03

"Полегла, спасая других": на войне погибла боевой медик из Львова

14:49

Баскова засекли на подработках в стране НАТО

14:40

Исторический саммит НАТО: Байден и Шольц высказались насчет будущего Украины

14:30

Как жарить молодую картошку: способ, после которого добавки захочется всем

14:23

Украину атакует жара из Сахары: синоптики предупредила о рекордной температуреВидео

Реклама
14:17

"Спасибо за молитвы": Мадонна впервые вышла на связь после реанимации

14:13

Джонни Депп за большие деньги приедет в Россию: росСМИ отличились новым "вбросом"

13:52

"Воровка, караоке-певица": "великий" продюсер не может пережить позицию Наргиз

13:49

Зачем в самолетах пепельницы, если на борту нельзя курить - стюардесса ответила

13:39

"Могут торговаться с РФ членством Украины": Зеленский жестко обратился к НАТО

13:36

Макрон решился поддержать контрнаступление и анонсировал мощное оружие для ВСУВидео

13:33

Скандал: русские украли мультфильм "Мавка" и выложили в Сеть

13:27

Как правильно выбросить старый веник: 2 правила, чтобы не навлечь неприятности

13:02

Больше вреда, чем пользы: кому противопоказано есть свежие огурцы

12:27

Гороскоп на завтра 12 июля 2023: Рыбам – знакомства, Раку – проблемы с документами

12:05

А где?: Тодоренко показала "пустое" фото в купальнике

12:02

Политолог пояснил, что пообещали Пригожину взамен на прекращение мятежаВидео

11:55

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Nissan Navara с прицепом-платформой

11:42

План вхождения Украины в НАТО: Столтенберг раскрыл детали дорожной карты

11:40

Украина не получит на саммите НАТО приглашение к вступлению: в ОП ошарашили прогнозом

11:38

Головоломка для людей с большим IQ: передвиньте 1 спичку, чтобы решить уравнение

11:16

РФ готовит мощный ракетный удар: в ВСУ назвали вероятное направление

11:03

В Сети написали, что под Бердянском "задвухсотили" важного русского генерала

11:00

Все хуже, и хуже: в сети появилась информация о здоровье Леонтьева

10:54

В Украине ограничили продажу сигарет: что попало под запрет

Реклама
10:41

"Развязка совсем скоро": ВСУ разбили только прибывших в Бахмут кадыровцев

10:27

Ликвидация командира подлодки Краснодар в РФ: в ГУР раскрыли детали

10:25

Армия РФ не выполнила приказ остановить мятеж Пригожина - Reuters

10:17

Рискованно, но оно того стоит: для чего помидоры поливают солевым раствором

09:56

Стартовал саммит НАТО, где решится судьба Украины в Альянсе: программа первого дня

09:37

Байден на саммите НАТО встретится с Зеленским и Эрдоганом - Politico

09:30

Союзники перед началом саммита до сих пор не сформировали ответ Украине - Politico

09:24

ВСУ успешно наступают на четырех направлениях: в Генштабе раскрыли детали

09:17

Израильская модель безопасности: что это значит на самом деле?мнение

09:15

Россия сдувается на глазах: Богдан Яременко - о последствиях возвращения защитников МариуполяЭксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять