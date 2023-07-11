"Сдувается на глазах": эксперт рассказал, почему России нечем пугать Запад

Путин втянулся в игру, думая, что он не перебьет Запад в ставках на повышение напряжения. Но оказалось, что у Запада больше возможностей, чем у России.

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Путин уже вытащил все козыри из рукава, ему больше нечем пугать Запад - Яременко / Коллаж УНИАН, Скриншот

Российский диктатор Владимир Путин на фоне вторжения в Украину оказался в сложной ситуации, и теперь пытается вернуть к себе доверие россиян. Как рассказал в интервью Главреду народный депутат, дипломат руководитель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко, у Путина сейчас такая ситуация, когда он не столько заботится о расширении каких-то своих возможностей, сколько закрывает дыры в своем имидже и вопросах доверия к себе. И у него все меньше реальных возможностей, чтобы как-то на это повлиять.

"Здесь очень много и раньше базировалось исключительно на заявлениях, а сейчас все аргументы, которые были спрятаны у Путина в рукаве, а именно вооруженная сила РФ, уже на столе. В это уже никто не верит, поэтому и надо о чем-то кричать, писать статьи об угрозе ядерного оружия, потому что уже нечем эскалировать. Путин втянулся в игру, думая, что он не перебьет Запад в этих ставках на повышение напряжения. А оказалось, что у Запада каждый раз больше возможностей, а у России их нет", - объяснил Яременко.

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Эксперт также уточнил, что ранее россияне играли в эмоциональность и пытались создавать себе имидж государства, которое базируется на праве, но сейчас уже и этого нет. Поэтому у России уже нет возможностей угрожать чем-либо Турции.

"Баланс вовсе не в пользу России, и она вынуждена шумными заявлениями создавать впечатление наличия какой-то политики. Но на самом деле Россия просто на наших глазах сдувается", - сказал Яременко.

Как сообщал Главред, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что России достаточно потерпеть 2-3 поражения в войне против Украины, чтобы противостояние перенеслось уже к ней в страну. Тогда там начнется передел власти на разных уровнях.

Кроме того, политолог Андрей Золотарев считает, что если российского диктатора Владимира Путина отстранят от власти и на его место придет другой человек, для Украины это ничего не изменит.

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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