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"Шило на мыло": смена Путина не изменит позицию РФ в отношении Украины – Золотарев

Алёна Воронина
11 июля 2023, 01:35
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Даже если Путина отстранят от власти в РФ и на его место придет другой человек, для Украины ситуация все равно не изменится.
Владимир Путин, Андрей Золотарев
Кто бы ни пришел вместо Путина, ситуация для Украины не изменится/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Если российского диктатора Владимира Путина отстранят от власти в стране-агрессоре России и на его место придет другой человек, для Украины это ничего не изменит. Какой бы человек ни начал руководить Россией, отношение РФ к Украине не изменится.

Такое мнение высказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев во время чата на Главреде. Он отметил, что некоторые его коллеги считают более вероятным, что вместо Путина придет такой человек, который будет исходить из материальных интересов (и не важно, насколько у него великодержавные взгляды). Но Золотарев подчеркнул, что не совсем согласен с таким мнением.

"Посмотрите, как получилось с пригожинским мятежом. Многие из тех, кто пошел за Пригожиным, считают, что Путин слишком мягкотелый, потому что не использует все имеющиеся возможности, а к Украине надо относиться жестче, используя всю мощь Вооруженных сил РФ. (Несмотря на то, что такое представление является следствием переполнения мозгов пропагандой, такая позиция всё равно существует.) На этом фоне у меня нет оптимизма относительно возможных преемников", – сказал политолог.

По мнению Золотарева, не важно, кто именно заменит Путина в Кремле, ведь в конце концов он всё равно начнет вести себя так же.

"Всегда говорил, что кто бы ни стал президентом Украины, через год он превратится в украинского националиста (примером является Кучма и Зеленский). В России аналогичная ситуация. Если завтра, допустим, Навальный триумфально выйдет из тюрьмы и сядет в Кремле, он проявит себя именно так. Скорее всего, фраза Навального о том, что "Крым – не бутерброд", отражала его реальную позицию. Сейчас он с учетом всех обстоятельств скорректировал ее", – сказал политолог.

Он подчеркнул, что либерализм и демократические принципы российских оппозиционеров заканчиваются на украинском вопросе. Поэтому не стоит надеяться, что после ухода Путина от власти в РФ для Украины что-то существенно изменится.

"Более того, посмотрите на фигуры, которые маячат вокруг Путина. Например, Патрушев. Я не уверен, что этот вариант лучше, это будет замена "шила на мыло". Так, многим путинская авантюра поломала жизненные планы, люди готовились встретить старость в цивилизованных странах, ведь там отучились их дети и устроились, у них там недвижимость и бизнес. А тут бац, и они попадают под санкции, становятся изгоями, невыездными, а российский паспорт становится клеймом. Понятно, что они недовольны, но их взгляды на Украину от этого не меняются.

Также Золотарев добавил, что если бы мятеж владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина длился неделю или две, то в таком случае эти события могли бы сыграть существенную роль – это могло бы привести к обвалу фронта и далеко идущим последствиям

"Арестович почему – то считает, что Пригожин кардинально изменит политику в отношении Запада и Украины, но я в этом категорически не уверен", – подытожил политолог.

Смотрите видео чата на Главреде с Андреем Золотаревым:

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Возможен ли еще один мятеж в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что в стране-агрессоре России может произойти новый военный мятеж или даже революция. Бунт способны поддержать многие люди. У главы Кремля Владимира Путина нет военной силы внутри своей страны, а его население не защищено.

Представитель Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь" высказал мнение, что режим Владимира Путина в стране-оккупанте России рухнет уже к концу 2024 года. Мятеж ЧВК "Вагнера" и Пригожина, избежавшего наказания из-за компромата на Путина, продемонстрировал предпосылки к таким событиям.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечал, что 2024-й может стать последним годом Путина у власти. Золотарев добавил, что процесс поиска преемника Путина после пригожинского мятежа радикально активизировался. Поэтому велики шансы на то, что 2024 год может стать последним годом пребывания Путина у власти, даже если он еще на определенное время задержится в Кремле.

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