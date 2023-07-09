"Много людей могут поддержать": Зеленский допустил мятеж или революцию в России

У директора страны-агрессора России Владимира Путина нет военной силы внутри страны, а его гражданское население не защищено, считает Владимир Зеленский.

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Мятеж Пригожина показал слабость позиций Путина - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

В стране-агрессоре России может произойти новый военный мятеж или даже революция. Бунт способны поддержать много людей. У главы Кремля Владимира Путина нет военной силы внутри своей страны, а его население не защищено. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью ABC News он рассказал о том, что попытка военного мятежа со стороны ЧВК Вагнер и Пригожина показала слабость российского диктатора Путина.

По словам президента, есть сигнал, согласно которому в России может случиться новый мятеж или даже революция.

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"Они решили остановиться. У Путина нет военной силы внутри России, а его гражданское население не защищено. Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж", - отметил гарант.

Также он выразил уверенность в том, что боевики Вагнер не будут атаковать Украину с севера и добавил, что Пригожин устроил попытку мятежа, поскольку преследовал политические цели.

"Вот что я считаю, исходя из разведки... он стал политической фигурой. И это, на мой взгляд, было его основной целью. Почему он остановился? Ну, я не знаю наверняка", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Мятеж Пригожина и ЧВК Вагнер

Главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин 23 июня обвинил кадровые войска Минобороны оккупантов в ударе по тыловым позициям группировки. После этого Пригожин решил повести свое 25- тысячное военное формирование на Москву для разборок с министром Шойгу и главой Генштаба Герасимовым.

Уже на следующий день, 24 июня, ЧВК Вагнер захватила Ростов-на-Дону. Мятежники контролировали весь Южный военный округ. Они сбили несколько вертолетов ВКС РФ, которые пытались по ним ударить.

Далее Пригожин отправил свои колонны на Москву. Но до столицы мятежники так и не дошли – Пригожин по итогам переговоров с директором Беларуси Лукашенко развернул войска обратно. Было принято решение об отъезде Пригожина и части ЧВК Вагнер в Беларусь.

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