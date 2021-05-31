Семья не может похоронить известного украинского писателя: названа причина

Семья не может придать земле известного писателя / соцсети

Известного украинского писателя, литературоведа и общественного деятеля Михаила Слабошпицкого не могут похоронить, так как городские власти не дают разрешения, заявила его супруга Светлана Короненко в Facebook.

"Семья не может похоронить Михаила Слабошпицкого, так как администрация Кличко не дает разрешения похоронить писателя на Байковом кладбище", - написала она.

Слабошпицкий был членом Национального союза писателей Украины.

Он также является автором многочисленных документальных, публицистических и биографических работ, а также детских произведений.

За роман "Поэт из ада" стал лауреатом премии имени Тараса Шевченко.

Смерть Михаила Слабошпицкого: