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Семья не может похоронить известного украинского писателя: названа причина

31 мая 2021, 22:16
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Родственники писателя, литературоведа и общественного деятеля столкнулись с проблемой во время организации похорон.

Михаил Слабошпицкий
Семья не может придать земле известного писателя / соцсети

Известного украинского писателя, литературоведа и общественного деятеля Михаила Слабошпицкого не могут похоронить, так как городские власти не дают разрешения, заявила его супруга Светлана Короненко в Facebook.

"Семья не может похоронить Михаила Слабошпицкого, так как администрация Кличко не дает разрешения похоронить писателя на Байковом кладбище", - написала она.

Слабошпицкий был членом Национального союза писателей Украины.

Он также является автором многочисленных документальных, публицистических и биографических работ, а также детских произведений.

За роман "Поэт из ада" стал лауреатом премии имени Тараса Шевченко.

Смерть Михаила Слабошпицкого:

  • В ночь на 30 мая умер гениальный украинский писатель, литературовед и публицист Михаил Федотович Слабошпицкий. О смерти гения сообщила его жена Светлана Короненко в Facebook.
  • Произведения Михаила Федотовича входят в школьную программу еще с младшей школы, а наследие - бесценно. По словам жены писателя, его не стало ночью 30 мая. Ему было 74 года.
новости Киева Мирослав Слабошпицкий
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