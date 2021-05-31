Семья не может похоронить известного украинского писателя: названа причина

Родственники писателя, литературоведа и общественного деятеля столкнулись с проблемой во время организации похорон.
Известного украинского писателя, литературоведа и общественного деятеля Михаила Слабошпицкого не могут похоронить, так как городские власти не дают разрешения, заявила его супруга Светлана Короненко в Facebook.
"Семья не может похоронить Михаила Слабошпицкого, так как администрация Кличко не дает разрешения похоронить писателя на Байковом кладбище", - написала она.
Слабошпицкий был членом Национального союза писателей Украины.
Он также является автором многочисленных документальных, публицистических и биографических работ, а также детских произведений.
За роман "Поэт из ада" стал лауреатом премии имени Тараса Шевченко.
Смерть Михаила Слабошпицкого:
- В ночь на 30 мая умер гениальный украинский писатель, литературовед и публицист Михаил Федотович Слабошпицкий. О смерти гения сообщила его жена Светлана Короненко в Facebook.
- Произведения Михаила Федотовича входят в школьную программу еще с младшей школы, а наследие - бесценно. По словам жены писателя, его не стало ночью 30 мая. Ему было 74 года.
Автор: Екатерина Трохимчук