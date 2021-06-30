Шмыгаль с министрами пришел на заседание Кабмина в футболках сборной Украины

Заседание Кабмина / t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Денис Шмыгаль открыл заседание правительства 30 июня в футболке сборной Украины, выпущенной специально к матчу со Швецией (с флагами обеих стран). Фото и видео он опубликовал в своем канале в мессенджере Telegram.

Шмыгаль облачился в футболку с номером 7, под которым играет капитан сборной Андрей Ярмоленко.

Заседание Кабмина впервые за долгое время прошло в очном формате и все министры тоже пришли в футболках сборной Украины

"Вчера был невероятный матч на Евро-2020, такие вещи мотивируют и объединяют страну. Спасибо нашей сборной, поздравляю вас!", ‒ сказал Шмыгаль.

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Напомним, ранее сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы;

Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик;

В 1/4 финала чемпионата Европы по футболу украинские футболисты встретятся с командой Англии, которая накануне на стадионе Уэмбли одолела Германию (2:0);

Матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Старт - в 22:00.