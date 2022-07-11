Штраф 51 тысяча гривен: в Украине хотят ввести новое наказание на время войны

Укрытие / УНИАН

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает введение уголовного наказания за игнорирование воздушной тревоги.

Документ опубликован на сайте парламента и направлен на рассмотрение комитета Рады.

Так, депутаты предлагают действующий Уголовный кодекс дополнить статьей 270-2 про уголовную ответственность для должностных лиц предприятий. Предлагается наказывать:

за нарушение требований в сфере гражданской защиты, совершенное должностным лицом предприятия, учреждения, организации в условиях военного положения, если это нарушение причинило вред здоровью людей, предусмотрев наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи грн, или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы на тот же срок ;

; в случае совершения такого деяния повторно, или если оно повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

В настоящее время согласно закону после получения уведомлений о воздушной тревоге граждане должны прекратить работу и принять необходимые меры безопасности.

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Война в Украине

Напомним, ранее известный австрийский аналитик Том Купер говорил, что война Украины против России затягивается, поскольку Запад поддается на шантаж российского диктатора Путина. Как считает специалист, Евросоюзу нужно о геополитике на время забыть и вооружить ВСУ настолько, чтобы те уничтожили русскую армию.

"Это единственный способ заставить Путина уступить. Он не уступит, пока думает, что еще может чего-то достичь в Украине. И он еще может чего-то добиться, пока его армия планирует новые наступления", – подытожил эксперт.

До того военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде говорил - для того, чтобы произошел перелом в войне, и российская армия начала проваливать свою оборону из-за неспособности пополнять свои потери, цифра убитых российских солдат должна вырасти до 1000 в сутки.

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