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Штраф за кондиционер на фасаде: украинцам объяснили, к чему готовиться

2 февраля 2021, 04:30
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Беспорядочно вывешенные кондиционеры на балконе — незаконны, предупреждают эксперты.

кондиционеры
В Украине изменят правила благоустройства фасадов домов

О новых правилах благоустройства, которые планируется ввести в Украине, рассказал член градостроительного совета Киева, архитектор Станислав Демин.

Новые правила усложнят изменения во внешнем виде дома, в то же время они содержат определенные сложности, которые касаются согласований установки кондиционеров, подчеркнул он в эфире канала Украина 24.

Украинцам понадобится "добро" на установку кондиционера

Архитектор считает, что сама инициатива является положительной, однако она выхвачена из общего контекста, потому что проблема организации уличного фасада является комплексной.

"Ее нельзя рассматривать в отрыве от благоустройства улицы целиком: вывески, фасадное освещение, кондиционеры, балконы. Все это является частью улицы. И если мы берем какую-то улицу и приводим ее в порядок, то нужно работать одновременно и с благоустройством самой улицы, и фасадов домов", — говорит он.

Касаясь вопроса регулирования благоустройства внешнего вида домов и улиц, эксперт напомнил, что действующее законодательство предусматривает много разных субъектов управления — от коммунальных, до персональных.

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"На сегодняшний день в первую очередь нужно решить проблему создания некой стадии планирования и проектирования, которая поможет комплексно подойти к благоустройству, создать паспорт улицы как единого объекта, а городу выдавать определенные условия и ограничения, в которых будут прописаны все требования и предписания, которые позволят дальше регулировать вопрос", — добавил Демин.

Кондиционеры "вне закона": в чем опасность

В свою очередь инженер - проектировщик Дмитрий Макагон заявил о том, что беспорядочно вывешенные кондиционеры на балконе — незаконны.

"Эстетически — это плохо. Архитектор задумывал один вид фасада, а люди самовольно его меняют. Это еще и повреждения фасада, повреждения его герметичности. Туда может попадать вода", - сказал он в эфире 1+1.

На самом деле, кроме эстетики очень много нюансов. Изменять фасад самовольно не допускается, по существующим законам. Впрочем, это не наказывается, поэтому все это делают.

Как и где ставить кондиционер

Поясняется, что стоит устанавливать кондиционеры централизованно, на одинаковом расстоянии, а также закрывать специальными решетками. Тогда и фасад не искажается.

Специалист называет еще несколько способов, которые он сам использует во время проектирования домов.

"Ставьте внешний блок на территории, которая вам принадлежит. Фасад вам не принадлежит, а балкон принадлежит. Почему бы, например, не поставить на полу. Это в принципе не займет много места. Кроме того, эстетика дома останется такой, какой она должна быть", — говорит Макагон.

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Следует заметить, что этот вариант подходит для тех, у кого открытый балкон. В Европе чаще используют другой способ. Да, там на фасадах зданий нет белых коробок. "Вместе с тем во дворах видно кондиционеры. Зато за фасады, которые выходят на улицу, город так сказать борется", — пояснил инженер.

Штрафы за кондиционер: что предлагают в Раде

  • В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно введения ответственности за вывод конденсата от размещенных на фасадах домов кондиционеров в не приспособленные для этого места (№4619). Его автором является народный депутат от Слуги народа Сергей Гривко.
  • Устанавливается, что вывод конденсата в места, которые не являются специально приспособленными для этого местами - влечет за собой наложение штрафа на граждан - в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 тыс. 700 грн).
  • Повторное в течение года совершение такого нарушения влечет наложение штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 тыс. 400 грн).
  • Специально приспособленными местами для вывода конденсата от кондиционеров являются: ливневая канализация; бытовая канализация (в случае вывода конденсата с разрывом струи через гидрозатвор) резервуары, оборудованные и размещенные таким образом, чтобы собирать конденсат и не допускать его утечки или распространения иным образом.
  • Предполагается, что этот закон, в случае его принятия, вступит в силу 1 июня.
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