Штраф за кондиционер на фасаде: украинцам объяснили, к чему готовиться

В Украине изменят правила благоустройства фасадов домов

О новых правилах благоустройства, которые планируется ввести в Украине, рассказал член градостроительного совета Киева, архитектор Станислав Демин.

Новые правила усложнят изменения во внешнем виде дома, в то же время они содержат определенные сложности, которые касаются согласований установки кондиционеров, подчеркнул он в эфире канала Украина 24.

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Архитектор считает, что сама инициатива является положительной, однако она выхвачена из общего контекста, потому что проблема организации уличного фасада является комплексной.

"Ее нельзя рассматривать в отрыве от благоустройства улицы целиком: вывески, фасадное освещение, кондиционеры, балконы. Все это является частью улицы. И если мы берем какую-то улицу и приводим ее в порядок, то нужно работать одновременно и с благоустройством самой улицы, и фасадов домов", — говорит он.

Касаясь вопроса регулирования благоустройства внешнего вида домов и улиц, эксперт напомнил, что действующее законодательство предусматривает много разных субъектов управления — от коммунальных, до персональных.

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"На сегодняшний день в первую очередь нужно решить проблему создания некой стадии планирования и проектирования, которая поможет комплексно подойти к благоустройству, создать паспорт улицы как единого объекта, а городу выдавать определенные условия и ограничения, в которых будут прописаны все требования и предписания, которые позволят дальше регулировать вопрос", — добавил Демин.

Кондиционеры "вне закона": в чем опасность

В свою очередь инженер - проектировщик Дмитрий Макагон заявил о том, что беспорядочно вывешенные кондиционеры на балконе — незаконны.

"Эстетически — это плохо. Архитектор задумывал один вид фасада, а люди самовольно его меняют. Это еще и повреждения фасада, повреждения его герметичности. Туда может попадать вода", - сказал он в эфире 1+1.

На самом деле, кроме эстетики очень много нюансов. Изменять фасад самовольно не допускается, по существующим законам. Впрочем, это не наказывается, поэтому все это делают.

Как и где ставить кондиционер

Поясняется, что стоит устанавливать кондиционеры централизованно, на одинаковом расстоянии, а также закрывать специальными решетками. Тогда и фасад не искажается.

Специалист называет еще несколько способов, которые он сам использует во время проектирования домов.

"Ставьте внешний блок на территории, которая вам принадлежит. Фасад вам не принадлежит, а балкон принадлежит. Почему бы, например, не поставить на полу. Это в принципе не займет много места. Кроме того, эстетика дома останется такой, какой она должна быть", — говорит Макагон.

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Следует заметить, что этот вариант подходит для тех, у кого открытый балкон. В Европе чаще используют другой способ. Да, там на фасадах зданий нет белых коробок. "Вместе с тем во дворах видно кондиционеры. Зато за фасады, которые выходят на улицу, город так сказать борется", — пояснил инженер.

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