Силы обороны достигли локальных успехов на Запорожье – ISW

ВСУ сейчас пытаются провести сложную тактическую операцию – лобовой штурм оборонительных позиций, который осложняется отсутствием преимущества в воздухе.

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Украинские силы достигли локальных успехов в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Силы обороны Украины достигли локальных успехов во время контратак на западе Запорожской области - на юго-запад и юго-восток от Орехова. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Как отмечают эксперты ISW, несмотря на то, что геолокационные кадры указывают на успехи украинских военных, российские военкоры продолжают утверждать, что войска РФ в этом районе успешно обороняются от попыток украинского наступления.

В ISW добавили, что украинские войска сейчас пытаются провести чрезвычайно сложную тактическую операцию – лобовой штурм подготовленных оборонительных позиций, который осложняется отсутствием преимущества в воздухе.

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При этом начальные штурмы украинских сил не следует экстраполировать для прогнозирования всех украинских операций.

"Неудивительно, что украинские войска несут потери во время начальных атак против одних из самых подготовленных российских сил в Украине. Однако начальные атаки, особенно кадры, которые российские источники намеренно распространяют и освещают, не являются репрезентативными для всех украинских операций. Российские военные остаются опасными, украинским силам, безусловно, предстоит тяжелая борьба, но Украина еще не перебросила подавляющее большинство своих контрнаступательных сил, а российская оборона не является равномерно прочной на всех участках линии фронта", – добавили в ISW.

Карта боев на Запорожском напрвлении / Фото: understandingwar.org

Контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июня заявил, что в Украине происходят определенные контрнаступательные и оборонительные действия, командующие всех направлений настроены позитивно.

В Институте изучения войны заявили, что армия Украины развивает контрнаступление на четырех основных направлениях. Под Бахмутом Донецкой области ВСУ продвинулись на 1,2 километра, удалось достичь продвижения и на западе региона. Также войска добились существенных успехов в ходе атак в Запорожской области. В районе Кременной локальные атаки украинских войск были отражены оккупантами.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что действия ВСУ на фронте в рамках контрнаступления будут эффектными и заметными.

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