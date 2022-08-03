Сиротами остались двое малюток: в боях с оккупантами геройски погиб украинский офицер-танкист

В боях с оккупантами геройски погиб украинский офицер-танкист / коллаж фото УНИАН и Facebook

В боях з русскими оккупантами отдал свою жизнь за Украину 31-летний младший лейтенант, уроженец села Пасичная Ивано-Франковской области, командир танкового взвода Владимир Михайлюк. О трагедии в Facebook сообщил глава Пасичнянской объединенной территориальной громады Андрей Гунда.

Он пишет, что Михайлюк был одним из первых, кто принял участие в борьбе против русских оккупантов ‒ после 24 февраля. У офицера осталась супруга и двое детей-малюток.

"Владимир стремился сделать этот мир лучше и отдал за это свою жизнь, защищая наш покой и Украину до конца", – написал Гунда.

Напомним, ранее белорусское издание Наша Нива сообщало о том, что шестеро белорусских добровольцев ВСУ из полка имени Кастуся Калиновского погибли под Лисичанском.

Как оказалось, белорусы оказались на пути большой колонны российских войск и вступили в бой. Впоследствии стало известно, что часть военных погибла, остальные попали в русский плен.

До того, в боях за Украину с российскими оккупантами, выполняя боевое задание, погиб командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского - белорус Иван Марчук с позывным "Брест".

Его подразделение приняло участие в сдерживании танкового прорыва врага 26 июня под Лисичанском.

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