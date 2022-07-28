Поп из МП полез драться крестом на священника ПЦУ на похоронах погибшего бойца / скриншот из видео

В селе Яланец (Винницкая область) священник бывшей УПЦ МП Анатолий Дудко с крестом наперевес кинулся на священника ПЦУ Михаила Василюка ‒ причем прямо на похоронах бойца ВСУ и местного уроженца Александра Зинива. погибшим возле Николаева. Об этом сообщил местный активист Сергей Тимков.

"Московский поп во время речи настоятеля ПЦУ отца Михаила проявил агрессию, нанес легкие телесные повреждения, сорвал крест с настоятеля и пытался использовать свой крест как орудие для побоев. По моему мнению, это переходит все возможные и невозможные пределы наглости", – написал он

В записи инцидента видно, как священник ПЦУ в своей речи напирал на то, что русский диктатор Путин развязал войну в Украине, в частности, под призывом защиты верующих Московского патриархата. Он также призвал людей отказаться от конфессии, имеющей общность с РФ. Это и разозлила московского попа.

Позже сайт Vinbazar со ссылкой на полицию сообщил, что священник ПЦУ обратился в полицию с заявлением о нанесении телесных повреждений. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное легкое телесное повреждение").

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Напомним, ранее, 27 мая, Собор УПЦ МП заявил о "независимости", а также о несогласии с позицией патриарха Кирилла по поводу войны в Украине.

В то же время в УПЦ МП уточнили, что просто "еще раз подчеркнули" уже существующий статус и не разрывают отношения с РПЦ. Донецкая и Крымская епархии УПЦ МП, расположенные на оккупированных территориях, заявили, что не принимают решения Собора.

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